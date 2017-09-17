Savunma anlaşmasında IT kısıtı kalkacak

Türk savunma sanayii, son dönemde başlatılan projelerle ve atılan kararlı adımlarla TSK’nın ihtiyaçlarını yurtiçinden karşılama oranını yüzde 60 seviyesine yükseltti. Türk savunma sanayiinin cirosu 6 milyar dolara ihracatı ise 1.7 milyar dolara yükseldi.

Başlatılan yerli ve milli üretimlerin sonuçlarının alınmasıyla birlikte önümüzdeki yıldan itibaren hız kazanacak yurtdışına satışlarla Türkiye’nin ihracatının 3’te 1’ini havacılık ve savunma sanayii ürünlerinin oluşturması hedefleniyor. Türkiye’nin en büyük ve öne çıkan savunma sanayii şirketleri; ASELSAN, ROKETSAN ve TAI, yatırım-üretim kapasiteleri ve projeleri ile dünyanın en büyük 100 şirketi arasına girdi.



Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, yapılan yatırımlar ve yeni projelerle HAVELSAN’ın da en büyük 100 şirket arasına girmesi hedefleniyor. Türkiye’nin son dönemde hayata geçirdiği, Atak, Altay, Hür-Kuş, İHA, SİHA, MİLGEM projeleri, önümüzdeki yıllarda yurt dışına satışlarla ekonomiye de büyük katkı sağlayacak. “Türk savunma sanayii şirketleri, TSK için bir ürün geliştirdiyse ve TSK bunu kullanıyorsa bu, sıradan bir ürün olmayacaktır ve dışarıdan da talep gelecektir” mantığı yerleşmiş durumda.

Başta ABD olmak üzere Almanya ve savunma sanayiinde öne çıkan Batı ülkeleri, Türkiye’ye silah, mühimmat ve ekipman satışında kısıtlamalara giderken, Türkiye, savunma sanayii ürünlerinin üretim ve satın alma anlaşmalarında, yabancı ortaklı projelerde yeni kriterler belirledi:-IT (Information Technology) Bilgi Teknolojisi haklarının Türkiye’de olması şartı koşuluyor.-Teknoloji aktarımında kısıtlama asla kabul edilmiyor. Bununla, üretimsatış ve kullanım süreçlerinden sonra yaşanabilecek aksaklıkların ve tedarik sıkıntılarının önüne geçilmesi hedefleniyor.-Dışarıdan tedariklerin ya da yabancı şirketlerle yürütülecek ortak projelerin, kavramsal tasarım anlaşması içermesi şartı koşuluyor. Kavramsal tasarım hakları Türk uzmanları ve mühendislerinde olacak.

Savunmada dışa bağımlılık azaldı İngiltere’de bulunan Stratejik Savunma İstihbaratı Müşteri Yöneticisi Carla Knighton, Türkiye’nin savunma ihracatının 2012 yılında 144 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini ve 2016 yılında 277 milyon dolara çıktığını kümülatif değerinin ise 1.1 milyar dolar olduğunu kaydetti.Knighton, Türk savunma sanayiinin kısa süre önce silah sistemleri üretme özelliğini kurduğunu ve Türkiye’nin yabancı silahlı kuvvetlere bağımlılığının azaldığının altını çizdi.

Savunma ve havacılık sanayiinde Türkiye, eksik alanlardan biri olarak gördüğü motor ve güç sistemleri üretimine ağırlık vermiş durumda. Bu alandaki eksiklikler giderildiğinde sorunların önemli bir bölümü çözülmüş olacak. 5. nesil milli muharip uçak TF-X’in motoruyla ilgili 5 firmadan oluşan konsorsiyum çalışıyor.

Türkiye artık tedarik engelleriyle karşılaşmak istemiyor. TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), Altay tankının motorunu geliştirmek üzere önemli çalışmalar yürütüyor. Hedef; hafif, güçlü ve teknolojik motor yapmak.

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