Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde harika bir seri yakalayıp rekor üstüne rekor kıran Beşiktaş, Bayern Münih deplasmanında büyük bir hezimet yaşadı... Aslında kırmızı karta kadar Almanlar karşısında cesur bir görüntü sergileyen ve korakor oynayan Siyah-Beyazlılar, rakip bir kişi fazla oynamanın avantajını çok iyi kullanınca çözüldü ve 5-0’lık bir mağlubiyet aldı.

Şüphesiz bu sonuca en çok üzülenlerin başında futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş geliyordu. Maçın ardından soyunma odasında büyük bir sessizlik hakimdi. Ancak o sessizliği Şenol Güneş’in sözleri bozdu...

“Sağlık olsun” diyerek sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam “Biz buraya kadar çok önemli bir karakter ve motivasyon göstererek geldik. Ülkenin Avrupa’daki tek temsilcisiydik ve önemli başarılara imza attık. Futbolda bu tür sonuçlar olabiliyor. Üstelik karşımızda dünyanın sayılı takımlarından biri vardı. 16. dakikada gördüğümüz kırmızı kartın ardından zaten işimiz mucizeye kalmıştı. Ama ne olursa olsun benim size her zaman güvenim sonsuz. Artık önümüzde Fenerbahçe ile oynayacağımız çok önemli bir karşılaşma var. Kendinizi toparlayın ve derbiyi alıp yeniden çıkışa geçelim” diye konuştu.

Bayern Münih ile oynanan tarihi maçta formasını yeni transfer Vagner Love’a kaptıran Alvaro Negredo, İspanyol basınına dert yandı... Basın mensuplarına ayrılan bölgede sadece ülkesinde yayın yapan gazetecilere demeç veren Negredo, “Şenol Güneş’in bu kararını beklemiyordum. Kendimi bu maça çok iyi hazırlamıştım. Tabii ki son karar hocanın ancak neden oynatılmadığımı anlamış değilim!” şeklinde konuştu.

Beşiktaş, Bayern Münih’ten 5 gol yedi ancak farkın daha da açılmasını tartışmasız olarak kaleci Fabri önledi. Yaptığı başarılı kurtarışlara rağmen morali bir hayli bozuk olan İspanyol eldiveni soyunma odasında takım arkadaşları teselli etti. Fabri’ye “Sen elinden geleni yaptın” diyen Siyah-Beyazlı oyuncular, “Farkın daha da açılmasını sen önledin. Senin bu sonuçta bir kusurun yok. Bu hata hepimizin” sözleriyle deneyimli eldivene destek oldular.

METİN ALBAYRAK: 10 KİŞİ İLE BU SONUÇ NORMAL

Almanya’ya umutlu giden Siyah-Beyazlı yöneticiler 5-0’lık mağlubiyetin ardından donup kaldılar. Kimse alınan bu sonuçla ilgili konuşmak istemedi. Çok kısa konuşan basın sözcüsü Metin Albayrak ise “Çok erken bir dakikada Bayern Münih gibi bir takıma karşı 10 kişi kalırsan bu skor kaçınılmaz olur. Kimseye tepki göstermiyoruz. Oyuncular ve teknik heyet bizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil ettiler” diye konuştu.