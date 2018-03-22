Kısa bir ayrılık sonrası barışan Seren Serengil ile Yaşar İpek çiftinin nişan tarihi belli oldu. Ünlü çift Ağva'da nişan mekanı baktı. Şarkıcı Yaşar İpek'le Seren Serengil 20 Mayıs'ta nişanlanacak.

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