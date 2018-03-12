Seren Serengil, Mart 2017’de flört etmeye başladığı Özay Bakır’dan Aralık’ta ayrılmıştı. Serengil, birkaç ay önce de şarkıcı Yaşar İpek ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İkilinin bu yaz nikah masasına oturacağı söyleniyordu. Ancak bu gece Seren Serengil-Yaşar İpek çiftinden kötü haber geldi. İkili, sosyal medya hesabından ayrıldıklarını duyurdu.

Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

Sana kötü günler de yanımda olduğun, elimi tuttugun her an için çok teşekkür ederim. Öyle değerliydi ki yanımda duruşun, yeni bir ilişkiden çıkmıştım ve asla ne aşk ne ilişki aklımın ucundan geçmediği bir dönem de tuttuğun eli bırakamadım ve sana kayıtsız kalamadım! Ben de seni mutlu edebilmeyi çok istedim, çok denedim biliyorsun! Ama sanırım başaramadım... Sana yetmedi inandıramadım, daha da fazla seni mutsuz etmek sana haksızlık olurdu. Zamansız başlayıp zamansız bitti belki ama sevgiyle saygıyla iyi temennilerle bitti... Ben biraz belki de yalnız kalmalıyım... Mutlulukların en büyüğü senin olsun...

Yaşar İpek ise, "Sevgili arkadaşlar Seren Hanım ile ilişkimizi bitirme kararı verdik... Allah herkese kalp rahatlığı nasip etsin. Hayırlı geceler... " paylaşımı yaparak ilişkilerini sonlandırdıklarının haberini duyurdu.

on Mar 11, 2018 at 2:41pm PDT

YAŞAR İPEK, SEREN SERENGİL'İ YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Seren Serengil, cezaevine Yaşar İpek ile el ele gitmişti.



"10 TEMMUZ'DA EVLENİYORUZ"

Seren Serengil, Duymayan Kalmasın programında şunları söylemişti:

Arkadaşlığımız başladı. Öyle hassas bir dönemde karşıma çıktı ki... Kayıtsız kalamıyorsun. Yalnız geçirdiğim uzun bir süreç var. Onun bu kadar yanımda durması bir şeyler hissetmeme neden oldu. Onun güzel özelliklerine kayıtsız kalmak mümkün değil.

Yaşar İpek ayrıca yaptığı açıklamada, "10 Temmuz'da evleniyoruz" demişti.

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, icra etmekte olduğu sanatının dışında, magazin gündeminde yer alan olaylarla da merak edilen isim oldu. Seren Serengil ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Yaşar İpek, son günlerde adı sıkça anılan ünlüler arasına girdi. Peki, Yaşar İpek kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, 'Bir Alo De', 'Arada Bir' gibi çalışmalarla tanınan ünlü sanatçı hakkında merak edilen bazı bilgiler..

Yaşar İpek, 22 Aralık 1980 tarihinde dünyaya gelmiştir. Diyarbakır'da hayata gözlerini açan İpek, 1983 yılı itibariyle ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşmiştir.

Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya başlamıştır. Daha sonra, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde cocuk yıldız olarak rol almıştır.

Sonrasında vatani görevini yapmak icin askere giden Yaşar İpek, ordu evinde sevdiği işi şarkı söylemeye devam eder. Askerlik görevini yaparken, bilmediği bir yeteneği daha önüne çıkar ve hikaye yazmaya başlar, hala yazmaktadır. Bir gün kendi filmini yapmak icin halihazırda her yönüyle calısmakta ve kendini geliştirdiğini öne sürmektedir.

Askeri görevini tamamladıktan sonra, aşık olduğu mesleği yapmaya karar verir. 2003 - Bir Alo De, 2005 - Sözüm Ona Sevdin, 2007 - Arada Bir, 2010 – Eyvah, 2012 - Kapı Zili, 2015 – Sus, 2016 – Haybeye İsimli çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yaşar İpek, Yalnız Kalacaksın şarkısı ile 2 Mayıs 2017 Salı günü, tüm dijital platformlarda dinleyicisi ile buluşmuştur.

Yaşar İpek, 14 Şubat 2018'de Sevgililer Günü'ne özel olarak Seren Serengil ile düet yapacaktır.