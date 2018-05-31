Dizel yasağının ilk uygulaması Almanya'nın Hamburg şehrinde kısmı olarak başladı. Şehirde araç geçişinin yoğun olduğu iki ana yolda eski model dizel araç kullanımı tamamen yasaklandı.
Federal Mahkeme kararıyla, hava kirliliğinin önlenebilmesi amacıyla Almanya'daki eyalet ve şehir yönetimlerine dizel araçları yasaklayabilmesinin önünü açmasının ardından Hamburg yasağı ilk başlatan şehir oldu.
Alman yönetimleri şehirlerdeki elektrikli otobüs hatlarını, raylı sistemleri ve bisiklet yollarını da bu doğrultuda geliştirmek için projeler hazırlıyor.
Hamburg'da uygulanan yasak gereğince euro 6 standardına sahip olmayan dizel otomobil, SUV, ticari araç, pikap ve kamyonlar şehrin kuzeybatısındaki ana arterler Max-Brauer-Allee ve Stresemann caddelerinin 580 metre ve 1.6 kilometrelik bölümlerinden geçemeyecek.
Acil durumlar için olay yerine gelecek araçlar, caddelerde yaşayanlar ile ziyaretçileri ve taksiler, çöp kamyonlarına istisna tanınacak.
TABELALAR ASILDI, CEZALAR BELLİ OLDU
Yasağa uymayan binek otomobiller için 25 euro, kamyonlar için 75 euro ceza kesilebilecek. Bu iki caddeyi kullanamayacak vatandaş ve şehir sakinleri için bazı istisnalar yapılarak alternatif yollar da belirlendi.
İlk aşamada ise polis rastgele çevirmeler yaparak gerektiği takdirde uyarılarda bulunacak. Cezalar bir geçiş sürecinden sonra tamamen uygulanmaya başlanacak.
Volkswagen'in emisyon skandalıyla başlayan ve binlerce aracın geri çağırılmasıyla başlayan dizelin düşüşü sonrası Alman otomotiv grubunun yanı sıra BMW, Toyota, Fiat, Nissan, Mercedes, Volvo gibi pek çok otomotiv devi ya uzun vadede dizel üretimini bırakma ya da mevcut modellerin elektrikli versiyonu çıkarma projeksiyonlarını geliştirmişti.
Federal Mahkeme'ye dizel yasağı talebi için başvuran iki çevre örgütünden biri olan ClientEarth avukatı Ugo Taddei, karar için "Almanya'da bir domine etkisi yaratacak. " derken çok sayıda şehrin ciddi hava kirliliği sorunu yaşadığına ve ve sınırlamalara ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Yeşil Parti Lideri Cem Özdemir ise Hamburg şehrinin uygulamaya başladığı dizel araba yasağına övgüde bulundu. Özdemir, "Hamburg gelişiyor. Umuyorum ki diğer şehirler de takip edecek." ifadelerini kullandı. Greenpeace de yasağı memnuniyetle karşıladı.
Almanya'da yoldaki hava kalitesini ölçen bir cihaz
DİZEL ARABA FİYATI VE SATIŞLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Çevre örgütleri için zafer olarak değerlendirilen ancak Alman otomobil endüstrisini sarsan karar dizel motorlu arabalara gelen talebi daha da düşürmüş durumda.
Motorlu Araçlar Endüstrisi Birliği (ZDK) tarafından 1800 bayi üzerinde yapılan araştırma sonucunda Euro 5 standardındaki dizel araç fiyatlarının yüzde 50'ye varan düşüş kaydettiği açıklanmıştı.
Dizel araba satışları, Motorlu Ulaşım Birliği (KBA) verilerine göre dünyanın en büyük üreticilerinin bulunduğu Almanya'da, nisan ayında yüzde 25.4 azalarak en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.