Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımının tek golünü kaydeden Talisca, 2017-2018 sezonundaki resmi maçlarda 17 gole ulaştı. Ligde fileleri 11 kez havalandıran Brezilyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Türkiye Kupası'nda 2 gol attı.
BEŞİKTAŞ, TALISCA'NIN GOL ATTIĞI MAÇLARDA 20 PUAN ALDI
Beşiktaş, bu sezon Talisca'nın gol attığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı futbolcunun gol sevinci yaşadığı bu 8 karşılaşmada 20 puan topladı.
Beşiktaş, sadece Talisca'nın etkili olduğu 4 maçı da kazanarak 12 puanı hanesine yazdırdı. Ligdeki son 2 galibiyetini Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık sonuçlarla alan siyah-beyazlı takım, bu başarıyı Anderson Talisca'nın golleriyle yakaladı. Süper Lig'in ikinci yarısındaki Antalyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kazanan Beşiktaş, Talisca'nın ikişer golüyle sonuca gitti.
Siyah-beyazlılar, ayrıca Talisca'nın fileleri havalandırdığı maçlarda Kardemir Karabükspor'u 5-0 ve Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş, yine Talisca'nın gol sevinci yaşadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarını ise 2-2'lik skorlarla berabere tamamladı.
TALISCA'NIN GOLLERİYLE HİÇ YENİLMEDİ!
Beşiktaş, iki sezondur kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Talisca'nın gol attığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı.
Genç oyuncu, görev aldığı iki sezonda 28 maçta 34 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, Anderson Talisca'nın fileleri havalandırdığı bu karşılaşmalarda 22 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
Talisca, Süper Lig'de 19 karşılaşmada 24 gol kaydederken, Beşiktaş bu karşılaşmaların 16'sını kazandı. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı oyuncusunun gol sevinci yaşadığı 3 karşılaşmayı da beraberlikle bitirdi.
Brezilyalı oyuncu, Avrupa kupalarında ise 6 karşılaşmada takımına 7 gol kazandırdı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Beşiktaş, Talisca'nın 3 kez fileleri havalandırdığı 3 Türkiye Kupası'nı ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle tamamladı.
LİGDE 15 MİLYON 400 BİN LİRALIK GELİR
Beşiktaş, ligde bu sezon Brezilyalı oyuncusunun gol attığı karşılaşmalarda aldığı 6 galibiyet ve 2 beraberlikle kasasına ciddi bir geliri de koyma fırsatı yakaladı.
Süper Lig'de bir galibiyete 2,2 milyon ve beraberliğe 1,1 milyon lira prim verilirken, siyah-beyazlı ekip Talisca'nın etkili olduğu 8 karşılaşmada toplam 15 milyon 400 bin lira performans primi elde etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 10 PUAN VE 5 MİLYON EURO
Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de takımına önemli katkılar sağladı.
Brezilyalı futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde fileleri 4 kez havalandırdı. Beşiktaş, Talisca'nın gol attığı bu 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Talisca'nın gol sevinci yaşadığı söz konusu mücadelelerde 10 puan toplarken, 5 milyon Euro da performans primi aldı.
REKORLARIN ADAMI OLMAYA YAKIN
Beşiktaşlı futbolcu, Vodafone Park'ın en golcü oyuncu unvanını elde etmek için içerideki 4 maçta 4 gol arayacak.
Siyah-beyazlı ekipte Dolmabahçe'de 23 gol atan Cenk Tosun, Vodafone Park'ın en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor. Vodafone Park'ta 20 kez gol sevinci yaşayan Talisca, Beşiktaş'ın ligde Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçlarda fileleri havalandırmayı başarırsa Cenk'in rekorunu eline geçirecek.
Talisca, bir sezonda Beşiktaş'ın en golcü yabancı oyuncusu unvanını yakalamak için kalan maçlarda gol atmaya çalışacak.
Siyah-beyazlı ekipte Mario Gomez, bir sezonda attığı 28 golle en yabancı golcü oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor. Talisca, formunu sürdürerek bu rekoru da geçmek için çabalayacak.
İki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez fileleri havalandıran Talisca, aynı gole sahip siyah-beyazlı takımın eski oyuncusu Cenk Tosun ile rekoru paylaşıyor.
Talisca, ayrıca kalan maçlarda bir gol daha atarsa tüm kulvarlarda kariyer rekorunu da kıracak.
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