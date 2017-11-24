Türk Hava Yolları'ndan yerli uçak motoru açıklaması

Türk Hava Yolları ( THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, AA'nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu AA Finans Masasına konuk oldu.

THY'nin finansal sonuçlarına ilişkin soru üzerine Aycı, finansal sonuçların Türkiye ve THY için gurur vesilesi olduğunu belirterek, özellikle Türk Milleti'nin kendilerini zor günlerde yalnız bırakmadığını, THY'nin sadık bir yolcu kitlesinin olmasını geçen yıl yaşanılan olaylarda da görüldüğünü kaydetti.

Geçen yıl giderlerini yüzde 9 kıstıklarına dikkati çeken Aycı, gider ve maliyet kompozisyonlarının, eşdeğer havayollarıyla karşılaştırıldığında iyi bir yerde bulunduğunu, bu yıl da bunu iyileştirmeye devam ettiklerini, 2017 yılında giderlerinde yüzde 6'lık iyileştirme yaptıklarını söyledi.

ARTIK UÇAK YETMİYOR

Aycı, 2016 yılında dünyada ve Türkiye'de zor bir yıl olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

Türkiye turizmi bundan etkilenmişti ve yüzde 30'luk ziyaretçi sayısında azalmayla karşılaşmıştık. Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 75'i havayoluyla geliyor. Bunun bize ciddi etkisi olmuştu. Bu etkiyi üzerimizden kaldırmak için 3. çeyrek içerisinde uyguladığımız planlarla ve son çeyrekte yaptığımız başarılı optimizasyon çalışmaları, kapasite ayarlama çalışmaları, maliyet düşürme çalışmaları, tüm bunlar sene sonu toparlamamıza, sene sonunda önce bütün zararı silip süpürmemize sebep oldu. O dedikoduları haklı çıkarmadık, dedikodu yapanlar dedikodu yaptığıyla kaldılar.

Kendilerine inanan ve güvenenleri mahcup etmediklerini anlatan Aycı, "İlk çeyrek zayıf geçince herkes şöyle birbirine baktı ama biz planlarımızdan emindik. 'Nisanda yerde uçak kalmaz' demiştik, nisanda yerde uçak kalmadı. Nisana gelince 'Haziran gibi çift haneli büyüme rakamları geliyor' dedik, öyle oldu. Arkasından uçak yetmemeye başladı. Artık uçak yetmiyor. Yani talep arzın ötesine geçti." dedi.

İlker Aycı, yeni açılan destinasyonlar, yolcuların olumlu reaksiyon vermesi, yıl içerisinde beklenmedik gelişmelere karşı çabuk adapte olup hemen tepki koymaları, hatta proaktif olup, tepkinin ötesine geçtiklerini anlattı.

LAPTOP VE VİZE YASAĞI DÖNEMİ

Aycı, mart ayında getirilen uçaklardaki elektronik cihaz yasağına değinerek, şunları kaydetti:

"Mart ayında hiç beklenmedik bir şekilde laptop, cihaz yasağı geldi. Biz çok hızlı ve proaktif bir cevap verdik. Önce başarılı bir şekilde cihazları paketleyerek taşımaya başladık. 80 binin üstündeki cihazı 103 günde taşıdık ve bunlara zarar getirmeden yolcularımızı memnun ederek kendilerine teslim ettik. Aynı şekilde uçak içerisinde 'free wi-fi' ve business'a laptop verdik. Yeter ki misafirlerimiz bundan mutlu olsunlar. Şunu bilsinler; biz sizin mutluluğunuz, konforunuz ve güvenliğiniz için elimizden gelen ne varsa düşüneceğiz, üreteceğiz ve size sunacağız.

Bu konuda müsterih olun. Bunu çok da büyütmeyin. Hayatın tabii akışına aykırı olan tüm yasaklar er ya da geç yaşayamayıp yok olup gideceklerdir. 103 gün dayanabildi. Ondan sonra vize meselesi geldi. Sürekli bir şey geliyor. Hiç moralinizi bozmayın, enseyi karartmayın. Her birinin bir çözümü var. Amerika yolcumuzun yüzde 80'i transit geliyor. Neye üzülüyorsunuz? Geriye kalan yüzde 20 de zaten çoğunlukla uzun vadeli vize alıyor. Zaten transitteki büyümemizle vize alamadığı için gelemediği yolcu fazlasıyla telafi oluyor."

2018 YILINDA YAKLAŞIK 7 BİN İSTİHDAM

Aycı, dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin zor dönemler yaşadığını aktararak, "Ülkemiz de çok başarılı bir şekilde bütün bu zorlukların içerisinde yönetiliyor. THY bugün uluslararası yolcu taşımacılığı, yolcu profili bakımından 6. sırada. Türkiye ekonomisi, uçak sayısı, pazar payı dünyada ilk 6'da değil ama demek ki uluslararası yolcunun en çok tercih ettiği, güvendiği ve uçtuğu hava yolu sıralamasında ilk 6'dayız. Bu geldiğimiz noktayı çok iyi ifade ediyor." diye konuştu.

Aycı, "2018'e dair istihdam olarak planlamamız şu anda ana kademede yaklaşık 3 bin, iştiraklerle bakıldığında 3 bin 500 çalışan. Ancak senenin iyi ve bu yıla benzer bir şekilde gitmesi halinde bunun 7 bin çalışana çıkabileceğini söyleyebilirim. Bunun yaklaşık yüzde 40'ı anonim ortaklığımız olur, yüzde 60-65'i iştiraklerimizde olur. 2018 için yaklaşık 7 bin istihdamı öngörebiliriz. Şaka yapmıyorum. 7 bin istihdam diyorum ve Türkiye'nin tek bir şirketinden bahsediyorum." bilgisini verdi.

İşe alımlar için başvuruların yüzde 95'inin internet kanalı ile alınacağını belirten Aycı, şöyle devam etti:

Biz bunu sosyal medyada duyuruyoruz, yayınlıyoruz. Arkadaşlarımız sosyal medya ve internet yoluyla bizi rahatlıkla takip edip başvurabilecek. Sınavla alıyoruz. Alımlarımızın çok büyük bir kısmı, yüzde 95'ten fazlası sınavladır. Sınavı geçtikten sonra da aramıza katılacaklar. Bir eğitim sürecinden geçecekler ve ondan sonra görevlerine dağılacaklar. Hem pilot, hem kabin memurları, hem teknisyen, hem diğer hizmetli görevlileri alacağız. Hem yurt dışında çalışan mahalli personel, yurt dışından başvuranlar olacak. Genç arkadaşlarımı, özellikle yeni mezunlarımızı bekliyorum. Türkiye'nin iyi üniversitelerinden gelen, Türkiye'de iddialı olan arkadaşlarımızı gelip THY'yi de o bilgi birikimleri ile bizde edinecekleri yeni tecrübelerle beraber omuzlayalım THY'yi. Gelsinler aramıza katılsınlar, bekliyorum.

YERLİ UÇAK MOTORU İMALİNDE ÖNCÜ OLMAK İSTERİZ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, yerli uçak motoru üretimine ilişkin, "THY Teknik'i bu anlamda önemli bir oyuncu olarak görüyoruz ve Türkiye'de uçak motoru imal edilmesi noktasında öncü olmak isteriz." dedi.

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