Van sahur vakti

Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Van'da bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Van sahur ve imsak vakitleri…

VAN SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Van’da sahur vakti (imsak) 03:09 olarak görülüyor. Van’da saat 03:09’da okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

Van Büyükşehir Belediyesinden dolu dolu Ramazan programı

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara unutulmaz Ramazan geceleri yaşatmak için dolu dolu bir program hazırladı.

Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ı büyük organizasyonlar ve etkinliklerle karşılamaya hazırlanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığının organize ettiği etkinliklerin bu yıl ki adresi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki eski belediye binası alanı olacak. Kurulacak iftar çadırında, İpekyolu Belediyesi ile birlikte Ramazan ayı boyunca her gün 5 bin kişiye 4 çeşit yemekten oluşan iftar menüsü ikram edilecek.

16 Mayıs Çarşamba günü start alacak Ramazan etkinlikleri, her akşam saat 20.00’da mehteran gösterisi ile başlayacak ve şişme maskot dans gösterisi, çocuk şarkıları, Hacivat ile Karagöz, çocuk yarışmaları, tiyatro gösterileri, sinema, ney dinletisi, semazen ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam edecek. Ayrıca program çerçevesinde Ömer Karaoğlu, Fatih Koca, Serdar Tuncer, M. Özcan Gündoğdu, İbrahim Sadri, Mustafa Demirci, Eşref Ziya Terzi, Abdurrahman Önül, Murat Belet, Bekir Çiçek, Grup Tillo ve Ammar Acarlıoğlu gibi tanınan ilahi sanatçıları da Vanlılarla buluşacak.

Mahalleleri de unutmayan Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak dizayn edilen TIR ile her gün farklı bir mahallede 750 ile bin kişilik iftar yemeği vererek çeşitli etkinlikler de yapacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, yaptığı sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı Ramazan ayında da sürdürecek. Yıl boyu dağıttığı yardımlarla dar gelirli ailelerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’da 20 bin aileye Ramazan paketi ulaştıracak.

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