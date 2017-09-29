Yasal boy sınırına uymayan 21 bin ton balığa el konuldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Kontrol Ekiplerinin ortak denetimleri devam ediyor.
İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 25-28 Eylül tarihleri arasında İstanbul genelinde ortaklaşa yürütülen denetimlerde, yasal boy sınırına uymayan 21 ton balığa el konulduğu belirtildi.
70 kişilik ekiple Gürpınar Su Ürünleri Hali, deniz, karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri ve soğuk hava depolarında eşzamanlı olarak yapılan kontrollerde bin 424 kasa istavrit, 145 kasa mırlan (bako), 12 kasa mezgit ve 4 kasa tekir olmak üzere 17 kalem muhtelif balığa el konulduğu kaydedilen açıklamada, el konulan balıkların Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.
1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı avlanma yaptığı tespit edilen 49 kişi/işletmeye 49 bin 386 lira idari para cezası uygulandığı ifade edilen açıklamada, İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın, "Bugüne
kadar yapılan denetimlerde yasal boy sınırına uymayan yaklaşık 125 ton balığa el koyduk. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı avlanmaya asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine de yer verildi.
- yasal boy sınırı
- balık av sezonu
- gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı
- İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.