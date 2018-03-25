Ünlü şarkıcı Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e sahnede evlenme teklifi. Yaşar İpek konser verdiği sahnede sevgilisi Seren Serengil'e evlenme teklif ederek Serengil'i şoke etti.

Seren Serengil o anları sosyal medya hesabından, "Sahneye beni çağırdı bende şarkı söylememi istediği için çağırıyor zannettim ki istemediğimi bilir çıkmam hiç bir zaman onu seyretmeye gittiğimde! Sahneye zorla çıkarınca beni bende ona kızdım 'napıyorsun sen diye?' yüzüğü uzatınca anladım meğer bunları planlamış, hayatımın en unutulmaz anını! Utancımdan ne yapacağımı şaşırdım ama çok mutluyum..." notuyla paylaştı.

Seren Serengil ile Yaşar İpek yaşadıkları kısa bir ayrılık sonrası barışmış ve 20 Mayıs'ta nişanlanmaya ağustos ayında da evlenmeye karar vermişlerdi.