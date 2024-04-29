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        Haberler Gündem 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar ve üniversiteler tatil mi, kapalı mı?

        1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi, okul var mı?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne geri sayım başladı. İşçi ve emekçilerin hakları için etkinlikler düzenlenecek bu gün öncesi "1 Mayıs Çarşamba resmi tatil mi? 1 Mayıs okullar tatil mi?" soruları gündeme geldi. İşte, konuya dair detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 09:48 Güncelleme: 29.04.2024 - 09:48
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        İşçi ve emekçi bayramı olarak da bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkilnlikler düzenlenecek. Dünyanın pek çok ülkesinde kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi "1 Mayıs resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?" soruları araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

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        1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre; 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı resmi tatildir. 1 Mayıs İşçi Bayramı bu sene Çarşamba gününe denk geliyor.

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        1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

        1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla okullar kapalı olacak. Özel sektör çalışanları ise çalışmaları halinde ise mesai ücreti alacak.

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        1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü.

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        1 MAYIS TÜM DÜNYADA KUTLANIYOR

        Gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı. Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi.

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        12 SAATLİK VARDİYALAR 8 SAATE DÜŞTÜ

        14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

        Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı.

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