10 yılda 100 bin böcek toplayarak 'Böcek Müzesi' yaptılar
24.09.2018 - 09:31 | Güncelleme: İHA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri 10 yılda topladıkları 100 bin böcekle "Böcek Müzesi" yaptılar
1
1|8
Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda kurulan Böcek Müzesi'nde Türkiye’nin her yerinden toplanan binlerce tür böcek yer alıyor.
2
2|8
İHA'nın haberine göre toplanan böcekler önce entomoloji laboratuvarında incelenip sınıflandırıldıktan sonra daha sonra müzedeki korumalı raflarda yerini alıyor.
3
3|8
İçerisinde ilginç türlerinde yer aldığı böcekler öğrencilerin araştırmalarına ışık tutuyor. Sürekli yeni tür böceklerin eklendiği Böcek Müzesinin daha da geliştirilerek halkın ziyaretine açılması planlanıyor.
4
4|8
"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN BURADA BÖCEK VAR"
Müze hakkında bilgi veren OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi İslam Saruhan, "Bizim araştırmalarımız sırasında ve öğrencilerimizin de kendi memleketlerinden topladığı böcekleri buraya getiriyoruz."
5
5|8
"Türkiye’nin her yerinden bu böcekleri topluyoruz. Müzemizi her geçen gün geliştiriyoruz. Buraya gelen böcekleri gruplar halinde ayırıp etiketledikten sonra Böcek Müzesine yerleştiriyoruz. Müzemizde yaklaşık 100 bin civarında böcek bulunmakta."
6
6|8
"Hem öğrencilerimiz için hem bölge için Türkiye’nin değişik yerlerinden getirilerek oluşturulan müzeyi geliştirmeye çalışıyoruz. Müzemizi daha da geliştirip halkın ziyaretine açmayı hedefliyoruz" dedi.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.