10 yılda 100 bin böcek toplayarak 'Böcek Müzesi' yaptılar

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"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN BURADA BÖCEK VAR"

Müze hakkında bilgi veren OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi İslam Saruhan, "Bizim araştırmalarımız sırasında ve öğrencilerimizin de kendi memleketlerinden topladığı böcekleri buraya getiriyoruz."