Turistlerin ilgisini çekecek, yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri tanıtacak ve sonuçta ekonomi yaratan fuar yeni bir hikaye yaratmaya aday.

Çünkü tanıtımına aracılık ettiği ürünler yerel ve yerli. Bazıları da coğrafi işaret almış. Yaratılacak ekonomi de yerli ürünlerin tüketimini artırarak büyüme ve üretime katkı olacak.

Fuarı 9 yıldır düzenlenen Antalya Ticaret Borsası’nın Başkanı Ali Çandır, Yörex’i 10 yılında yurtdışında düzenleyeceklerini açıkladı. Coğrafi işaret almış ürün sayısının hızla arttığını ve 402’ye vardığını belirten Ali Çandır şunları söyledi: “Hem yerli hem yöresel ürünleri tüketerek büyütmemiz lazım. Kendimize ait ürünleri tüketirsek, üretim 100 milyar dolara kadar çıkabilir. Müthiş bir potansiyelin üzerinde oturuyoruz ama pek farkında değiliz. Bu fuarla üreticinin farkındalığını artırmayı hedefledik. Coğrafi işaretli ürünler meselesi memleket meselesi haline geldi. Farkındalığı ne kadar artırabilirsek ve ne kadar yerel ürünler pazarını geliştirebilirsek, bu toprakların hikayesini de ortaya çıkarmış olacağız.”

Dün açılan fuarı yerinde gezerken Türkiye’nin dört bir tarafının çoğu gıda ve tarımsal olmak üzere yöresel ürünlerini görme fırsatı bulduk. Sivas’ın coğrafi işaret almış kangal köpeği de, Van’ın kedisi de canlı hayvan sergilenmesine iki örnekti. Coğrafi işaret alan ürünler daha bir öne çıkmış durumda.

Şehirler arasındaki klasik rekabet burada da kendini gösteriyor. Sivas ile Kayseri, Gaziantep ile Şanlıurfa, Rize ile Trabzon stantdları sanki birbirleri ile yarışıyor. En çok coğrafi işaret alan iller ise Gaziantep, Kayseri ve Antalya olarak sıralanıyor. Halen 400 civarında coğrafi ürün işareti alınmış. Bu konuda Türkiye’nin potansiyelinin 3 bin civarında olduğu hesaplanıyor.

5 gün açık kalacak Yörex Fuarı’nı bireysel ve kurumsal herkes gezebiliyor. Fuarı gezenler arasında turistlerin de olduğu dikkat ç ekiyor. Stantdlarda satış da yapılabiliyor.

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