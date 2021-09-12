Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Eylül Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Yalan Dolan
14:05 İkimizin Sırrı
17:05 Bizim Hikaye
18:40 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
08:30 Konuştuktça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Camdaki Kız
16:45 Baht Oyunu
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çember: Sırlar Apartmanı
22:15 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Star Market
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Ekşi Elmalar
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ortadirek Şaban
13:00 Yasak Elma
16:00 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehrin Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:05 Yeşil Deniz
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Gizemli Tarih "Ayasofya"
14:05 Dünya Hali (Altyazılı)
16:10 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "Kral Arthur Kılıç Efsanesi" (Altyazılı)
22:40 3'Te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Hasret
16:30 Ne Olacak Şimdi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 İçimizden Biri
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:30 Paylaş Benimle
09:45 Hayalimdeki Değişim
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
15:15 Sinema
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)
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