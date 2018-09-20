Kerbela'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 71 yakını, matemin 1379. yılında İstanbul'da, "Evrensel Aşura Matem Merasimi" ile anıldı. Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 71 yakınının Kerbela'da şehit edilişinin 1379. yılında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde "Evrensel Aşura Matem Merasimi" düzenlendi.

Programa, Türkiye Caferileri Lideri ve CAFERİDER Onursal Başkanı Selahattin Özgündüz, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ile Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu temsilcisi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YASIN SEMBOLÜ OLAN SİYAH ELBİSELER GİYİLDİ

Vatandaşlar, erken saatlerden itibaren tören alanını doldururken, kültür merkezi civarında bulunan yollar trafiğe kapatıldı. Alan girişlerinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşları arayarak tören yerine aldı. Yasın sembolü olan siyah kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş, Kerbela şehitlerini gözyaşları ve ağıtlarla andı. Protokol konuşmaları öncesinde törende TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un mesajları okundu.

"HZ. HÜSEYİN'İN MÜCADELESİ, HAK VE ADALETTİR"

AA'nın haberine göre törende konuşan Hamzaçebi, Ehlibeyt'in bütün Müslümanların ortak değeri olduğunu söyledi. Bu yas ve matemi tutarken Hz. Hüseyin'in mücadelesini de doğru yorumlamak ve bütün insanlığın geleceği için dersler çıkarmak gerektiğini ifade eden Hamzaçebi, Hz. Hüseyin'in mücadelesinin hak ve adalet olduğunu anlattı. Akif Hamzaçebi, "Hakkı ve adaleti gözetmeyen hiçbir sistemin ayakta kalması mümkün değildir. Yüce dinimiz İslam da hakkı ve adaleti merkezine koymuştur" dedi.

"KERBELA, BİR AŞK DERSİDİR"

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard, Kerbela'nın, bir aşk dersi, bir direniş dersi olduğunu belirterek, şunları söyledi: "1400 yıldır bu mektep öğrenci yetiştirmektedir. 40 yıl önce İran İslam Cumhuriyeti bu mektepten, bu ekolden ders aldı ve kan, kılıcı yendi. Kardeş ülkemiz Türkiye'de de halk 15 Temmuz'da darbeye karşı direndi ve burada da kan, kılıca galip geldi. Eğer bir ekolde şehadet varsa esaret yoktur. İnşallah İslam dünyasında her zamankinden daha fazla dayanışmaya tanıklık ederiz."

"HÜSEYİN, BİZDEN YANA MAZLUMDUR"

Selahattin Özgündüz de Kerbela'da yaşanan olayları anlatarak, "Herkes kendisine bir Hüseyin yaratmış, herkesin kendisine bir Kur'an yarattığı gibi ama gerçek Hüseyin kalmış bir kenarda. Aradan 14 asır geçmiş Hüseyin bizden yana mazlumdur. Allah bize gerçek İslam'ı, Kur'an'ın İslam'ını, Mustafa'nın getirdiği İslam'ı yaşamayı nasip etsin" ifadelerini kullandı. Program, Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu tarafından Kerbela olayını anlatan tiyatro oyununun sergilenmesinin ardından sona erdi.

KARS'TA DA KİTLESEL ANMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da katledilmesinin bin 379. yılı nedeniyle Kars'ta binlerce kişinin katılımıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Hz. Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen, ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hz. Ali'nin posterlerini taşıyan binlerce kişi, Faikbey Caddesi'nden Kars Garnizon Şehitliği önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu. 3 saat süren yürüyüşte okunan mersiyeleri dinleyen bazı vatandaşların duygulandığı gözlendi. Yürüyüş boyunca vatandaşlara yol kenarlarında çorba ve çay ikramında bulunuldu.

"KERBELA'DAN ALINMASI GEREKEN DERS: BİRLİK VE BERABERLİKTİR"

Kars Garnizon Şehitliği önüne gelerek burada dualar okuyan kalabalık, daha sonra gittikleri Azeri Mezarlığı'nı ziyaret etti. Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars Garnizon Şehitliği'ndeki programda yaptığı konuşmada, Kerbela hadisenin dini bir olay olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Kerbela siyasi bir olaydır. Kerbela'da Müslümanlar, taht kavgası için rant kavgası için bir birleriyle çatışmışlardır. Kerbela'da olan olayı bir taraf haline getirip bunu Müslümanların bir ayrılık sebebi olarak yıllardır gündemde tutarak arasında farklı fikirlerin yeşermesine sebebiyet vermek elbette ki yanlıştır. Yapılması gereken şudur, Kerbela'dan alınması gereken dersler alınmalıdır. Bu da Müslümanların birlik ve beraberliğini tesis etmektir."

"HZ. HÜSEYİN, ZULME KARŞI DİRENMİŞ, CANINI FEDA ETMİŞTİR"

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta da Kerbela şehitlerini dua ile yad ettiklerini belirterek, "Bin 379 yıl önce bugün kılıç ile zillet arasında tercih yapması istenen Hz. Hüseyin, 'Zillet bizden uzaktır' diyerek zulme karşı direnmiş, bu uğurda canını feda etmiştir" ifadesini kullandı. Hz. Ali Çarşı Cami İmamı Bedram Geleyi de aşure gününe dikkati çekerek, "Bugün şehadet yıl dönümüdür. Yas günüdür, matem günüdür. Bu cemaat, Resulullah'a baş sağlığı dilemeye gelmiştir. Ehlibeyt'in dinde İslam'da önemi çoktur" dedi. Yürüyüşe, Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kerbela şehitleri Iğdır, Ağrı ve Kocaeli'nde de gözyaşlarıyla anıldı.

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