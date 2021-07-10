Heceleme yarışmasında tarih yazan 14 yaşındaki Zaila 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

14 yaşındaki Zaila’ya şampiyonluk kelimesini getiren ‘‘Murraya'' sözcüğüydü, sözcüğün anlamı da Güney Asya ağaçlarının bir cinsi olduğu bilinen bir bitkiden ‘‘portakal çiçekli yaseminden’’ geliyor.

First Lady Jill Biden ve ABD Başkanı Joe Biden da yarışmadaki anlara tanık oldu.

14 yaşındaki Zalia, ABD merkezli kanal CBS’ye verdiği demeçte, yarışmayı kazanmanın kendisi için rüyanın gerçekleşmesi anlamına geldiğini de aktardı.

Zaila'nın yarışmanın tarihinde kazanan ilk Afro-Amerikan şampiyonu olduğu aktarıldı. Sorulan sorular karşısında şampiyon olmanın gerçekten harika olduğunu söyledi.

Heceleme tutkusunun onu günde 7 saat çalışmaya ittiğini söyleyen Zalia, aynı zamanda genç bir basketbol tutkunu. CNBS, Zalia’nın Harvard’a gitmek istediğini, NASA için çalışmak istediğini ve kadınlar profesyonel basketbol ligi olan WNBA’da oynamak istediğini söyledi.