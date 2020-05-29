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15 günde 20 kilo verdiren diyet listesi

15 günde 20 kilo verebilmek mümkün. Bir mucizeyi başarmanızı sağlayacak diyet listesine göre günde dört öğün yemek; sabah, öğle, ikindi ve akşam olarak belirleniyor. İşte 15 günde yaklaşık 20 kilo vermenizi sağlayacak diyet listesi!

15 günde 20 kilo verdiren diyet

Sağlıklı yaşamın yolu, fazla kilolardan kurtulmaktan geçiyor. 15 günde 20 kilo verebilmek için, bu diyet listesine göre günde dört öğün; sabah, öğle, ikindi ve akşam olarak belirleniyor, akşam 18.00’den sonra yemek yenmemeli ve her diyette olduğu gibi, bu diyete başlanmadan önce doktora danışılmalıdır. Diyet süresince günde 2 litre su içilmelidir. Kışın bu diyeti uygularken taze meyve yerine kuru meyve de yenebilir.

1. Hafta Diyet Listesi

Pazartesi

3 yumurta ya da orta büyüklükte 5 haşlama patates, 2Litre su

Salı

200-250 gr yoğurt, 100 gr süzme beyaz peynir, 2 Litre su

Çarşamba

2 elma, 1 Litre Meyve Suyu, ½ kg yoğurt, 2 Litre su

Perşembe

400 gr haşlama sığır veya tavuk eti, şekersiz bitki çayı, 200 gr yoğurt, 2 Litre su

Cuma

Doğal Maden Suyu (1 litre),şekersiz bitki çayı, ½ kg elma veya armut, 2 Litre su

Cumartesi

300 gr yoğurt, 3 patates (haşlanmış),2 Litre su

Pazar

500 gr yoğurt, doğal maden suyu, 2 Litre su

2. Hafta Diyet Listesi

Pazartesi

200 gr haşlama sığır eti, 1 haşlanmış yumurta, 2 Domates, Doğal Maden Suyu, 2 Litre su

Salı

2 elma, 100 gr haşlama sığır eti, 1 domates, 1 salatalık, şekersiz çay, 2 Litre su

Çarşamba

100 gr haşlama dana eti, 70 gr çavdar ekmeği, 2 adet elma ya da armut, 2 Litre su

Perşembe

2 haşlanmış yumurta, 100 gr haşlama sığır eti, 150 gr çavdar ekmeği, 500 gr yoğurt, 2 Litre su

Cuma

500 gr yoğurt, 3 patates (haşlanmış şekilde),700 gr elma, 2 Litre su

Cumartesi

300 gr haşlama tavuk, 2 salatalık, 2 yumurta, şekersiz çay, 2 Litre su

Pazar

4 patates (haşlanmış),orta boy 2 elma, 200 gr yoğurt, maden suyu, 2 Litre su

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