Ağustos ayında açılan İstanbul-İzmir otoyolunu Kurban Bayramı'nda kullanan araç sayısı belli oldu. Otoyoldan 9 günde 1 milyon 745 bin 614 aracın geçiş yaptığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Yeni otoyol, garanti edilen miktarların yüzde 50 fazlasını geçmiş durumdadır" dedi.

Bakan Turhan, otoyolun tüm etapları ile ilk defa Kurban Bayramı'nda kullanıldığının altını çizerek, "İstanbul-İzmir otoyolu, verilen garanti geçiş sayılarının dahi, yaklaşık üç katı kadar araç tarafından kullanıldı. 9 gün boyunca sadece Osmangazi Köprüsü’nden 353 bin 739 araç geçti. Diğer kesimlerde de garanti edilen miktarların yüzde 50 fazlasını geçmiş durumda. Otoyolun tüm kesimlerinden ise ayrı ayrı olarak 9 günde geçen araç sayısı tam olarak 1 milyon 745 bin 614’ü buldu" ifadesini kullandı.

TOPLAM TASARRUF 304 TL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, otoyolun sağlayacağı tasarrufla ilgili olarak da, "Devlet yolunda gerçekleşen işletme hızları incelendiğinde hızların yer yer 15-20 km/saat seviyelerine kadar düştüğü, dolayısıyla kent geçişlerinde kesintisiz bir trafik akışının sağlanmasının mümkün olamadığı görülüyor. Yeni otoyolun kullanılması durumunda iş seyahatlerinde, bir otomobil için zaman tasarrufu tutarının 228 TL olacağı, akaryakıt tüketiminde tasarruf tutarının 76 TL olacağı, toplam zaman ve akaryakıt tasarruf tutarının 304 TL olacağı tahmin ediliyor. Otoyolun kullanılmasıyla CO2 emisyon salınımında otomobil başına 26 kg, tüm taşıt cinsleri itibariyle toplamda ise yıllık 375 bin ton azalma olacağı öngörülüyor" şeklinde konuştu.

'BÖLGEYE YENİ YATIRIMLARI ÇEKECEK'

Cahit Turhan, projenin ekonomik ve sosyal faydaları bulunduğunun altını çizerek, "Özellikle önümüzdeki yıllarda bu projenin ve diğer Yap-İşlet-Devret modeli (YİD) ile yapılan projelerin yararı çok daha iyi anlaşılacak. İstanbul-İzmir otoyolu projesi, vatandaşlarımızın en güvenli ve en hızlı şekilde seyahat etmesinin yanı sıra bölgenin ticari ve sanayisinin gelişmesinde de çok büyük itici etken olacak. Proje sayesinde yakın zamanda Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa illeri ile çevresindeki illerin sanayi ve ekonomisi önemli ölçüde büyüyecektir. Bölgeye yeni yatırımlar art arda yapılacaktır" dedi.