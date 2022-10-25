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Haberler Gündem Eğitim Tarih 2. Dünya Savaşı Tarafları Kimler? İkinci Dünya Savaşına Hangi Devletler Katılmıştır?
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2. Dünya Savaşı tarafları kimler? İkinci Dünya Savaşı'na hangi devletler katılmıştır?

2. Dünya Savaşı; tarihin gördüğü en kanlı savaşlarından bir tanesidir. Devletlerin silahlanma ve sömürge yarışının bir sonucu olarak ortaya çıkan ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olan 2. Dünya Savaşı tarafları kimlerdir? İkinci Dünya Savaşı hangi devletler arasında oldu? Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi ve Birleşik Krallığın da Almanya’ya savaş ilan etmesiyle başladığı kabul edilen İkinci Dünya Savaşı ne zaman başladı? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

2. Dünya Savaşı Tarafları Kimler? İkinci Dünya Savaşına Hangi Devletler Katılmıştır?
2. Dünya Savaşı tarafları kimler?
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Dünya güçlerinin büyük bir kısmının katıldığı ve iki askeri ittifakın birbiri ile çarpıştığı İkinci Dünya Savaşı’na katılan ülkeler hangileridir? 30’dan fazla ülke ve yaklaşık 100 milyon personelin katıldığı topyekûn bir savaş olarak tarihteki yerini almış olan İkinci Dünya Savaşı Müttefik ve Mihver Devletler kimlerdir? İşte, tüm detaylar…

2. Dünya Savaşı Ne Zaman Başladı?

İkinci Dünya Savaşı’nın, Almanya’nın Polonya’yı istila ettiği tarih olan 1 Eylül 1939 tarihinde başladığı kabul edilmektedir. Almanya’nın bu istila hareketi neticesinde İngiltere ve Fransa Almanya’ya karşı savaş ilan etmişler ve İkinci Dünya Savaşı 1939 yılında resmen başlamıştır.

1939 – 1945 yılları arasında cereyan eden 2 Dünya Savaşı’na giden yolda, 1. Dünya Savaşı’nın mağlup devletlerinden olan Almanya büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyaydı. İtilaf Devletleri ile Versailles Barış Antlaşması’nı imzalanmış olması da Almanya’yı askeri açıdan zor bir pozisyona düşürmüştü. Tüm bu olumsuz şartların neticesinde 1933 senesinde Adolf Hitler Alman Şansölyesi oldu ve bir silahlanma gayreti içerisine girdi. Öte yandan 1. Dünya Savaşı’nın galip devletlerinden olan İtalya’da da benzer bir durum söz konusuydu. Kazanan tarafta olmalarına rağmen kendisine vaat edilenlerin gerçekleşmediğini düşünen İtalya’da da Benito Mussolini saldırgan bir tavır takınmıştı. Tüm bu bilgiler ışığında, 1935 yılında İtalya’nın Habeşistan’ı, 1937’ de ise Japonya’nın Çin’i İşgal etmesiyle dünyada artan gerilim 1939 yılında Almanya’nın Polonya işgaliyle birlikte tepe noktasına ulaşmıştı.

Polonya’nın işgali üzerine önce Fransa ve Birleşik Krallık akabinde de Avustralya ve Yeni Zelanda Almanya’ya savaş ilan ettiler ve 2. Dünya Savaşı 1939 yılında resmen başlamış oldu. Bu tarihten itibaren, dünyanın farklı yerlerinde farklı kuvvetler arasında sayısız muharebe cereyan etti. 1940’ a gelindiğinde Batı Avrupa’nın neredeyse tamamını ele geçiren Almanya, gözünü Sovyetler Birliğine dikmişti. 1941 yılında Almanya, Barbarossa Harekâtını başlatarak Sovyetleri istila etti. Moskova önlerine kadar gelen Alman birlikleri, 1942 yılında Stalingrad şehrine ulaşmıştı. Fakat bu noktadan sonra işler Almanlar için umdukları gibi gitmeyecekti. Gerek olumsuz kış şartları gerekse de Sovyet direnci karşısında çaresiz kalan Almanya geri çekilmeye başladı. Almanları takip eden Rus birliklerinin Berlin’e girmeleri ve diğer müttefiklerin de Normandiya Çıkarması ile Fransa’daki Alman işgaline son vermeleri sonucu 1945 senesinde Almanya teslim oldu.

İkinci Dünya Savaşı Hangi Devletler Arasında Oldu?

İkinci Dünya Savaşı tıpkı Birinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi iki ayrı askeri ittifak arasında gerçekleşmiştir. Oluşturulan bu askeri ittifaklardan biri Mihver Devletler diğeri ise Müttefik Devletler olarak adlandırılmış ve bu iki ittifak içinde birçok devlet savaşa dâhil olmuştur. Meydana gelen bu iki askeri ittifakta İkinci Dünya Savaşı’na katılan ülkeler ise şu şekildedir:

  1. Dünya Savaşı Müttefik Devletler
  • İngiltere
  • Fransa
  • Amerika Birleşik Devletleri
  • Sovyetler Birliği
  • Polonya
  • Avusturalya
  • Yeni Zelanda
  • Danimarka
  • Norveç
  • Güney Afrika
  • Yunanistan
  • Yugoslavya
  • Hollanda
  1. Dünya Savaşı Mihver Devletler
  • Almanya
  • İtalya
  • Macaristan
  • Japonya
  • Romanya
  • Bulgaristan
  • Slovak Cumhuriyeti
  • Finlandiya
  • Karadağ
  • Sırbistan
  • Tayland
  • Irak
  • Hırvatistan
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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