Türk Medeni Kanunu kabulü ve maddeleri

Tek eşle evlilik, kadınlara boşanma hakkı ve kadın erkek eşitliği gibi esasları kabul eden Türk Medeni Kanunu hangi ülkenin medeni kanunu örnek alarak hazırlanmıştır? Türk Medeni Kanunu maddeleri nelerdir? İşte, Türk Medeni Kanunu hakkındaki tüm detaylar…

Türk Medeni Kanunu Ne Zaman Kabul Edildi?

Türk Medeni Kanunu ya da bir diğer adıyla Türk Kanunu Medenisi; 17 Şubat 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1 Ocak 2002 tarihine kadar yürürlükte kalan bu kanun yeni Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Türk Medeni Kanunu

1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu’nun kökleri Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Dönemi’ne kadar dayanmaktadır. 1868 ile 1878 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan Mecelle, İslami medeni hukuk kurallarını içermektedir. Osmanlı Devleti’nde Mecelle’yi 1917 yılında çıkartılan Hukuk-ı Aile Kararnamesi izlemiş ve bu kararname; İslam dünyasında, aile hukuku hakkında çıkartılan ilk kanun olma sebebiyle büyük bir önem taşımaktadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ise hukuka ayrı bir önem verilmiştir. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nden miras kalan yasalar gözden geçirilmiş ve gerektiğinde değiştirilmiştir.

Peki, Türk Medeni Kanunu hangi ülkenin medeni kanunu örnek alarak hazırlanmıştır? 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu; İsviçre Medeni Kanunu örnek alarak hazırlanmıştır.