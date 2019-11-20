Karabük'te iki otomobil çapıştı: 4 yaralı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 20 Kasım 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler...

KATİP KASIM Mh., ARAP MEHMET Sk., FABRİKA Sk., KENNEDY Cd., LANGA HİSARI Cd., MERMERCİLER Cd., SEPETÇİ SELİM Sk., YENİSEPETÇİ Sk., İSKELE MEYDANI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30662-2133 TM)

- CİBALİ Mh., ABDÜLEZELPAŞA Cd., CİBALİ MESCİDİ Sk., CİBALİ Cd., KADİR HAS Cd., NALINCI KASIM Sk., SEFERİKOZ Sk., ÜSKÜPLÜ Cd., ÜSKÜPLÜ ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30666-2146 TM)

- KATİP KASIM Mh., GÜVENLİK Cd., HAYRİYE TÜCCARI Cd., MESİHPAŞA Mh., AZİMKAR Sk., LALELİ Cd., PAŞAZADE Sk., MESİHPAŞA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30663-2136 TM)

- BİNBİRDİREK Mh., DİVANYOLU Cd., PEYKHANE Sk., BOYACI AHMET Sk., GEDİKPAŞA CAMİİ Sk., EMİN SİNAN Mh., EVKAF Sk., GEDİKPAŞA AKARCASI Sk., GEDİKPAŞA CAMİİ Sk., TAŞDİREK ÇEŞMESİ Sk., PERTEVPAŞA Sk., YENİÇERİLER Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30664-2103 TM)

- FATİH Mh., 858. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30672-21624 DEPAR - 1)

- SANCAKTEPE Mh., 8/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30719-18591)

- MİMAR SİNAN Mh., ÖZGÜRLÜK Cd., FETHİ ERKOÇ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30741-25268)

- KARTALTEPE Mh., ÇOBANÇEŞME FİDANLIK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30775-11503)

- ÇOBANÇEŞME Mh., MİTHATPAŞA Cd., SANAYİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30774-31845)

- İSTİKLAL Mh., GÜMÜŞ Sk., YAKUT Sk., MERCAN Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30842-27233TM 10.DP )

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., CUMHURİYET Cd., CAMİİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30856-9217 T.M.)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., CUMHURİYET Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30857-9462 T.M.)

- TALATPAŞA Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30825-9346 T.M.)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1442. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30846-28031 TM)

- SÜTLÜCE Mh., HALICIOĞLU KAVŞAĞI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30871-9844 T.M.)

- TOMTOM Mh., İSTİKLAL Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30886-3103)

- TOMTOM Mh., POSTACILAR Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30887-3091)

- HÜSEYİNAĞA Mh., İSTİKLAL Cd., MEŞRUTİYET Cd., ASMALI MESCİT Mh., İSTİKLAL Cd., TÜTÜNCÜ ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30888-3714)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., TELEKOM Sk., NAZLI Sk., İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30854-9159 T.M.)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30858-9159 T.M.,9364 T.M.,9217 T.M.,9462 T.M)

- ASMALI MESCİT Mh., KALLAVİ Sk., MEŞRUTİYET Cd., EVLİYA ÇELEBİ Mh., MEŞRUTİYET Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30883-3633)

- ÇIRÇIR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31037-28522 TM)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., PALMİYE Sk., PANAYIR ÇAYIRI Cd., İSTANBUL Cd., GÖKTÜRK Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30855-9364 T.M.)

- TOMTOM Mh., ESKİ ÇİÇEKÇİ Sk., İSTİKLAL Cd., KAYMAKAM REŞAT BEY Sk., ASMALI MESCİT Mh., EMİR NEVRUZ Sk., İSTİKLAL Cd., KALLAVİ Sk., OLİVYA GEÇİDİ Sk., SAKA SALİM ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30884-3104)

- İSLAMBEY Mh., BÜLBÜLDERE Cd., BÜLBÜL YUVASI Sk., ARİFAĞA Sk., EVLİCE BABA TEKKE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30890-8798)

- KAYABAŞI Mh., ULUBATLI HASAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30914-12622)

- ASMALI MESCİT Mh., BALYOZ Sk., KORSAN ÇIKMAZI Sk., İSTİKLAL Cd., MEŞRUTİYET Cd., ORHAN ADLI APAYDIN Sk., TERKOZ ÇIKMAZI Sk., DEVA ÇIKMAZI Sk., TOMTOM Mh., İSTİKLAL Cd., MUAMMER KARACA TİYATRO ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30885-3031)

- ASMALI MESCİT Mh., MEŞRUTİYET Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30882-3372)

- ŞİRİNEVLER Mh., ÇAVUŞPAŞA Cd., SERKAN Sk., DEREBOYU Cd., ACI BADEM Sk., BADEMALTI Sk., DOLUNAY Sk., HİLAL 1 Sk., MİMARBAŞI Sk., BİLGE 2 Sk., ÇAĞLAYAN Sk., SEZGİN 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30949-853)

- AMBARLI Mh., ŞAHİN Cd., ERENCAN Sk., EMEKLİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30959-21138)

- AMBARLI Mh., ETİBANK TESİSLER YOLU Cd., YUNUS EMRE Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30960-21152)

- CİHANGİR Mh., KİRAZLI Cd., CENK Sk., ŞEFTALİ Sk., BURSA Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30962-21157)

- CİHANGİR Mh., OSMANPAŞA Cd., KİBELE Sk., UMUTLU Sk., KARTOPU Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30963-21297)

- TOMTOM Mh., KAYMAKAM REŞAT BEY Sk., İSTİKLAL Cd., AKANSU Sk., TOSBAĞA Sk., ASMALI MESCİT Mh., İSTİKLAL Cd., TÜTÜNCÜ ÇIKMAZI Sk., OLİVYA GEÇİDİ Sk., ASMALI MESCİT Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30889-3382)

- KAYABAŞI Mh., ULUBATLI HASAN Cd., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30916-12662)

- BAHÇELİEVLER Mh., ILGIT Cd., YUNUS EMRE 3 Cd., FEVZİ ÇAKMAK 2 Cd., MEVLANA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30944-24431 24432 24433 24434 24435)

- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., ULUBATLI HASAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30919-12620)

- ADNAN MENDERES Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-02:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30956-29385-29384-29383-29382-29381-29380)

- AMBARLI Mh., BADEM Sk., TESİSLER AMBARLI YOLU Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30961-21579)

- KARTALTEPE Mh., CEM Sk., GÜL Sk., MERAL Sk., GEYİK Sk., ÜRGÜPLÜ Cd., BİROL Sk., VOLKAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30997-8422)

- KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31002-22330)

- KAVAKLI Mh., DENİZ AKTAŞ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31003-22353)

- HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., FİDAN Sk., SEZER Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30979-25022)

- YALIKÖY Mh., KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30984-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)

- YEŞİLBAYIR Mh., OĞUZHAN Cd., BAĞIMSIZLIK Cd., ARDIÇ Sk., MEŞELER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31009-20704)

- YENİKÖY Mh., İSTİNYE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31018-4587-4202)

- DELİKLİKAYA Mh., NARİN Sk., HIZIR Sk., SAMYELİ Sk., SABIR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31028-27251)

- KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., DENİZ AKTAŞ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31034-22353)

- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31036-28530 TM)

- MEVLANA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31038-28523 TM)

- TARABYA Mh., YENİKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31017-4497-4263)

- TELSİZ Mh., 71 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31056-1882)

- ÖMERLİ Mh., ILGAZ Sk., ARPAÇAY Sk., HARMANTEPE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31049-27237, 22936,22914)

- TELSİZ Mh., 71 Sk., 69/1 Sk., 69/2 Sk., 72 Sk., 72/1 Sk., 72/2 Sk., 72/3 Sk., 72/4 Sk., 72/5 Sk., 80/1 Sk., 84 Sk., 84/1 Sk., 84/5 Sk., 84/A Sk., 84/B Sk., 84/C Sk., 84/D Sk., 84/E Sk., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31055-1883)