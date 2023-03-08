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HABERTURK.COM

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir hayvanat bahçesinden 20 yıl önce çalındığına inanılan timsah, bölgedeki bir evde bulunarak hayvanat bahçesine iade edildi.

Yetkililer, Tewa adlı 2.5 metrelik timsahın muhtemelen Hayvan Dünyası ve Yılan Çiftliği Hayvanat Bahçesi'nde gönüllü olarak çalışan bir kişi tarafından çalındığını söyledi.

Timsah cuma günü Teksas Av Polisi tarafından Austin yakınlarında bulundu ve pazartesi günü hayvanat bahçesine iade edildi.

Kurum, "Timsahlardan iyi evcil hayvan olmaz millet" dedi.

Teksas Parklar ve Vahşi Yaşam Departmanı'na göre, hayvanın yumurta ya da yavruyken çalındığı düşünülüyor.

Uzun yıllar boyunca bir evin arka bahçesinde yaşayan timsahı tutan kişinin gerekli izinleri olmadığı, bu nedenle timsaha el konulduğu bildirildi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, Tewa'nın yeni ortamına iyi uyum sağladığını ifade etti.

*Haberin görselleri Texas Game Wardens'ın videosundan servis edilmiştir.