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2018 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2018 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

KYK burs sonuçlarını büyük bir heyecan ile bekleniyor. Geçtiğimiz sene KYK burs sonuçları 12-13 Kasım tarihleri aralığında açıklanmıştı. Öğrenciler bugün büyük heyecan ile ekranlara kitlendi. Peki, Kasım ayının ikinci haftasında KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

13.11.2018 - 11:43 | Güncelleme:

KYK burs ve kredi başvurusuna milyonlarca öğrencinin eğitim-öğretim yıllarında maddi sıkıntı çekmemesi için sağlanan işlemlerinin başvuru sonuçları için beklenen son günlerdeyiz. Geçtiğimiz seneye göre KYK burs ve kredi başvurularının bugün açıklanması öngörülüyor. KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) resmi internet sayfasından ne zaman açıklanacağı hakkında araştırmalar yapıyorlar. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları ile ilgili detaylar...

KYK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YurtKur'un sitesinden duyurulacak olan bu sene yapılan KYK burs başvuru sonuçları için bugün de heyecan dorukta. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), başvuru sonuçlarının açıklanması ile ilgili günlerdir başvuruda bulunan öğrenciler büyük bir heyecanla araştırmalar yapıyorlar. Lisans yada önlisans eğitimini alan öğrenciler için yapılan maddi destek başvuru sonuçlarının en yakın süre zarfında öğrencilere bildirilmesi bekleniyor.
KYK burs ve kredi başvurusunun sonuçları geçtiğimiz sene 12-13 Kasım tarihleri aralığında açılmıştı. Bugün de açıklanmasını bekliyoruz.
KYK burs ve kredi başvurusunu bu sene 15 Ekim tarihinde başlayıp 21 Ekim tarihinde sonra erdi. KYK burs ve kredi başvurusunun sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili daha resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖĞRENCİLERE NE KADAR BURS VERİLECEK?

KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan milyonlarca öğrenci, büyük bir heyecan ile KYK'dan gelecek açıklamayı bekliyorlar. Peki, KYK burs ve kredi başvurusunda bulunmuş olan ve sonuçlar açıklandığında burs alma hakkına sahip olan öğrenciler ne kadar burs alacaklar? İşte detaylar...

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 500 TL
Yüksek Lisansta 1.000 TL
Doktorada 1.500 TL

KYK BURSU ALAN ÖĞRENCİLER GERİ ÖDEME YAPACAK MI?

KYK burs ve kredi başvurusunda bulunmuş olan ve bu bursun sonuçları açıklandığında bursu alma hakkına sahip olan öğrenciler ''geri ödeme yapacak mıyız?'' sorusunu düşünüyorlar.
KYK, iki farklı burs sistemine sahip. KYK burs ve kredi başvurusu internetten alınıyor. İnternetten başvuru yapılınca ekrandan öğrencinin ekonomik, sosyal ve eğitim durumu hakkında bilgiler takip ediliyor. Bunun sonucunda öğrencinin geri ödemeli veya geri ödemesiz olup olmadığına resmi internet sayfasından takip edebilirsiniz.

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