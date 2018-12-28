2019'da Başak burcunu neler bekliyor?

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Acısıyla tatlısıyla 2018'i tamamlıyoruz. Peki 2019'da burçları neler bekliyor? 12 burç iş, aşk ve sağlık alanlarında nelere dikkat etmeli? Astrolog Bengü Kadakal Karagül, 2019 yıllık burç yorumlarına Başak ile devam ediyor. İşte 2019 Başak burcu yorumu...
1
1|29
Geçtiğimiz yıllarda, yaşamı daha büyük bir pencereden görmenizi sağlayan olaylar yaşadınız. İlişkilerde değer sorunları, güven eksikliği oluştu. Bu yıl idealleriniz değişiyor. Daha romantik, katılımcı ve şefkatli tutumlar sergileyip karşılığını alacaksınız. İlişkilerde yaşadığınız sorunları aşmak için objektif ve tutarlı olmak önemli.
2
2|29
Özgün arkadaşlar, yeni yaşam deneyimleri edineceksiniz. Dikkatiniz kişisel yaratıcılığınıza odaklanacak. Sanat ve bilimle olan ilginiz artarken, yeni uzmanlık alanlarına yöneleceksiniz. Zaman zaman gelişen karamsarlık sizi zorlasa da yetenekler geliştikçe kendinizin farkına varıp özgürleşeceksiniz. Sevilmeme, yoksunluk duyguları gelişirse, arka planda yatan, sizden kaynaklanan sebepleri irdelemek ve dönüştürmek faydalı olur.
3
3|29
Dünyayı keşfetme, araştırma arzularınız artıyor. Kişisel gelişim alanında epey yol katedeceksiniz. Uranüs mart ayı itibari ile sizi dönüştürecek kuvvetli etkileri açığa çıkarıyor. Zihniniz soyut gerçekleri kabul edip içselleştirdikçe bakış açınız genişliyor.
4
4|29
Yabancılar, üniversiteler, yeni eğitimler, yurtdışı konularında vizyonunuz artıyor. Yaşam görüşünüze katkı sağlayan idealler değişiyor daha derin bir bilinç haline ilerliyorsunuz.
5
5|29
Siz değiştikçe yakın çevreniz, ikili ilişkileriniz dönüşecek ve ortak anlayışa doğru evrilecek. Başlangıçta yaşanacak zorlukları göğüslemek, kendinizle barışık olmak sene boyunca önemli. Kariyerinizde, sosyal statünüzde yenilenen hedeflere uygun biçimde gelişmeler yaşanacaktır.
6
6|29
Yaşam alanınızı yenileme, ev ya da araç alma arzularınız artabilir. Bu yıl önemli aşamalardan geçerek daha tutkulu, canlı ve dinamik olacaksınız. Evren size gerekli içgörüyü ve fırsatları sağlıyor. Yaşayacağınız sorunlara değil çözümlere odaklanmak seneyi verimli geçirmenizi sağlayacaktır.
7
7|29
SAĞLIK: Bağırsaklar, safra ve sindirim organlarında hassasiyetler olabilir. Alt bacaklarda varislerle ilgili sıkıntılar olabilir. Dizler, kemikler, dişlerde sorunlar yaşanabilir. Nefes yoluyla bulaşan rahatsızlıklara yıl boyunca hassasiyet gösterin.
1 Ocak - 14 Şubat: Alerji, tansiyon, dolaşım hassasiyetleri oluşabilir.
EĞİTİM/BECERİLER/HEDEFLER: Yabancı diller, felsefi konular sene boyunca sizi meşgul edebilir. Uzmanlık alanı değiştirme arzunuz artabilir. Kısa yolculuklar planlamak, görsel sanatlarla meşgul olmak sene boyunca iyi gelir.
9
9|29
Mart ayında Uranüs boğa burcuna ilerleyince düşünme ve algı yeteneğiniz gelişecek. Maddi değer yaratma hedefleriniz yenilenecek. Bu vakte kadar kendinize koyduğunuz sınırları yaratıcı becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Yaşam enerjiniz artacak sportif faaliyetlere yönelmek faydalı olur.
10
10|29
15 Şubat - 31 Mart: Yurtdışı, uluslararası konular, yükseköğretim alanında hareket olası. Hedeflerinizi yenileyebilirsiniz.
11
11|29
20 Kasım - Ocak 2020: Hedeflerinizi yenileyebilirsiniz. Akrabalar ve yakın çevre, iletişim, ticaret konularında gelişmeler yaşanabilir. Yurtdışı, yabancılar, yüksek öğrenim ve hukuki konularda, uzun yolculuk gerektiren durumlarda gelişmeler olabilir. Ufku genişleten insanlar vasıtasıyla önemli olaylar yaşanabilir.
12
12|29
AŞK/İLİŞKİLER/EVLİLİK: Romantik ihtiyaçlarınız artıyor. İlişkilere bakış açınız dönüşürken, mükemmeli arama arzunuzun yerini ruhsal uyum alıyor. Yeni tanışacağınız insanlarla uzun vadeli ilişkilere başlayabilirsiniz.
13
13|29
Hayatınıza yöne verecek danışmanlık alacağınız insanlarla tanışabilirsiniz. İlişkilerde bir süredir devam eden yönsüzlük, yerini sizi anlayan, değer veren insanlara bırakabilir. Evlilik, partnerlik konularında gelişmeler yaşanabilir.
14
14|29
15 Şubat - 31 Mart: Yakın çevre, akrabalarla gerginlik olabilir.
1 Nisan - 16 Mayıs: Ailevi konularda tartışmalar yaşanabilir.
27 Mart - 20 Nisan arasında ilişkilerde yenilenmeler olası.
15 Mayıs - 9 Haziran: Romantik konularda hareket yaratıcı becerilerde artış olası. Aynı dönemde Mars yengeçte size göre olmayan ilişkileri geride bırakma arzunuz artabilir. (17 Mayıs - 1 Temmuz evlilik anlaşmalar, ilişkilerde tedbirli davranmak önemli. Kavgalar, kopuşlar olası.)
16
16|29
17 Mayıs - 1 Temmuz: Aşk ve çocuklar alanında gerginlikler olabilir. Geçmişten gelen konular ailevi meseleler büyüyebilir. Sosyal çevrede hareket, küslükler, yenilenme ihtiyacı olabilir.
19 Ağustos - 4 Ekim: Gerginlik artabilir. İlişkilerde çatışmacı tutumlar sergileyebilirsiniz. Kendinizi daha çok ifade etme öne çıkma arzunuz olacaktır. Sağlık sorunları gelişebilir.
17
17|29
KARİYER/İŞ/PARA: Kariyer evinize görünüm yapan Jüpiter imkanlarınızı artırıyor. Bekleten işlerde gelişmeler, anlaşmalarda akış olası. Yeni uzmanlık alanları, sizi tanımlayan, yaratıcı becerilerinizi kullanacağınız işler gelişebilir.
18
18|29
Becerilerinizi gölgeleyen rutinleri bırakma cesaretiniz artıyor. Yeteneklerinizi açığa çıkaran, yaşam enerjinizi yükselten yeni konular hayatınıza giriyor. Bu yıl denemek üzere başladığınız girişimler uzun vadede kariyeriniz olabilir.
19
19|29
1 Ocak - 14 Şubat: Borç alacak alanında hareket, finansal konularda krizler olası. Sağlık sorunları baş gösterebilir.
1 Nisan - 16 Mayıs: Kariyer alanında hareket var. Taşınmalar, evde ya da işyerinde tadilat olabilir.
5 Mart - 28 Mart Balık burcunda retro. İlişkilerde yönsüzlük, kararsızlık olabilir. Netlik önemli; kontrol duygusunu yitirmemeye çalışın. Yanlış anlaşılmalar, sağlıksız ifadeler olabilir. Sadakat duygunuz sınanabilir.
23
23|29
7 Temmuz - 1 Ağustos Aslan burcunda retro. Anlamlı gelmeyen işlerle meşgul olma, yoğun depresif duygular söz konusu olabilir. Amaç edinerek çalışmak önemli. İş ve günlük rutinlerde aksamalar, sağlık sorunları olabilir.
24
24|29
31 Ekim - 20 Kasım Akrep burcunda. Kısa yolculuklar, eğitim, ticaret, iletişim konularında aksamalar yaşanabilir. Yabancı ülkelere seyahat planları aksayabilir. Yükseköğrenim, uzmanlaştığınız konular, hukuki alanlarda aksaklıklar olabilir. Dar görüşlü tutumlardan kaçınmak önemli.
25
25|29
JÜPİTER
10 Nisan - 11 Ağustos Yay burcunda retro. Ailevi konularda plansız işler, emlak, araç alım satımda aksamalar olabilir. Kariyerde program dışı gelişmeler, bekleten durumlar gelişebilir. Sabır göstermek akışı bozmamak önemli.
26
26|29
SATÜRN
30 Nisan - 18 Eylül Oğlak burcunda burcunda. Arkadaşlar, sosyal gruplar, ortak idealleri paylaştığınız insanlara dair bekleten durumlar olabilir. Sabır sınavları gelişebilir.
27
27|29
URANÜS
12 Ağustos - 1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro. Yakın akraba ilişkilerinde sorunlar, öğrenme, öğretme, dil, iletişim konularında yarım kalan konular gündem olabilir.
28
28|29
NEPTÜN
21 Haziran - 27 Kasım Balık burcunda retro. Duygusal tutumlar artabilir. Gerçek ve illüzyon karışabilir. Yaratıcı beceriler artarken, kişi kendini olmayan becerilere dair kandırabilir.
24 Nisan - 3 Ekim Oğlak burcunda retro. Arkadaşlar, sosyal gruplar, ortak idealleri paylaştığınız insanlara dair dönüşümler, zorlayan olaylar yaşanabilir. Somut ve size özgü bir yön ve hedef duygusu geliştirmeniz önemli. Yönsüzlükten doğan karmaşa yorucu olur.
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