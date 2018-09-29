1 | 27

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris Moda Haftası, bu yıl da merakla takip ediliyor. Christian Dior, Yves Saint Laurent, Balmain, Celine ve daha pek çok marka İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonlarını, Paris Moda Haftası kapsamında tanıttı. 3 Ekim'e kadar devam edecek moda haftasında dünyaca ünlü modaevleri, yeni koleksiyonlarını görücüye çıkaracak. Peki moda haftasında şimdiye kadar göze çarpan markalar nelerdi? İşte modanın kalbinden dünyaya yayılan koleksiyonlar...

Paris Moda Haftası: Dior İlkbahar/Yaz 2019