2019 İlkbahar/Yaz Paris Moda Haftası'ndan dünyaya yayılacak trendler...
29.09.2018 - 15:26 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü modacıların koleksiyonlarını görücüye çıkardığı Paris Moda Haftası, 3 Ekim'e kadar devam ediyor. Modanın başkentinde bu sezon, Yves Saint Laurent, Balmain, Celine koleksiyonlarını tanıttı, modaya yön veren pek çok marka ise ilerleyen günlerde tasarımlarını bizlerle paylaşacak. İşte 2019 İlkbahar/Yaz Paris Moda Haftası'ndan dünyaya yayılacak trendler...
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris Moda Haftası, bu yıl da merakla takip ediliyor. Christian Dior, Yves Saint Laurent, Balmain, Celine ve daha pek çok marka İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonlarını, Paris Moda Haftası kapsamında tanıttı. 3 Ekim'e kadar devam edecek moda haftasında dünyaca ünlü modaevleri, yeni koleksiyonlarını görücüye çıkaracak. Peki moda haftasında şimdiye kadar göze çarpan markalar nelerdi? İşte modanın kalbinden dünyaya yayılan koleksiyonlar...
Paris Moda Haftası: Dior İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Dior İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Dior İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Dior İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Dior İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Yves Saint Laurent İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Yves Saint Laurent İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Yves Saint Laurent İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Yves Saint Laurent İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Yves Saint Laurent İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Balmain İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Balmain İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Balmain İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Balmain İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Balmain İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Balmain İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Balmain İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Balmain İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Celine İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Celine İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Celine İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Celine İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Celine İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Celine İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Maison Margiela İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Maison Margiela İlkbahar/Yaz 2019
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Paris Moda Haftası: Maison Margiela İlkbahar/Yaz 2019
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