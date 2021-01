2021'de evlenmek isteyenleri neler bekliyor?

Hayatımızda köklü değişimler yapmaya sürüklendiğimiz zorlu bir seneyi geride bıraktık. Alışkanlıklarımızı ve tercihlerimizi değiştirdiğimiz yeni dünyada, geçmişte alıştığımız birlikteliklerdeki dinamizmin de aynı şekilde ilerlemesini beklememeliyiz. Gündelik rutinlerimiz bile sene içerisinde adaptasyona uğramışken, ilişkilerimizdeki dinamikler de yeni yılda farklılık gösterecek. Peki, ciddi ilişkilerimizi daha emin adımlarla yürütmek ve doğru kişi olduğuna inandığımız partnerimizle ömürlük birlikteliğimizi kurmaya hazırlanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? 2021 yılında evlilik yolunda ilerlemek isteyen bireylerin hangi tutumları ilişkilerinde ön plana çıkıyor?

FARKINDALIKLI DİNLEYİCİ

Gündelik hayatınızın önemli bir bölümünü partnerinizle birlikte geçiriyorsunuz ve karşılıklı paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Peki, karşınızdaki kişiyi gerçekten dinliyor musunuz?

Sağlıklı bir ilişkinin en temelinde karşınızdaki kişiye dikkat vermek, farkındalıklı dinlemek, onu anlama sürecine aktif biçimde dahil olmak yatıyor. Farkındalıklı dinleme, karşımızdakinin kelimelerle ifade etmekte zorlandığı hislerini de anlamamızı sağlar. İletişim uzmanlarına göre, iletişim esnasında dinlediğimizi belli edecek bazı tepkiler vermemiz çok önemli.

Takdir etme, özetleme, soru sorma gibi şeyler de farkındalıklı bir dinleyici olduğumuzu partnerimize yansıtmamızda kilit rol oynuyor.

KARŞILIKLI ALAN TANIMAK

'’Sen benimsin, ben seninim’' bakış açısı, ilişkiyi kilitleyen ve bir sonraki seviyeye taşımaya olanak sunmayan faktörlerden biri. Özellikle kendimizle çatıştığımız, alışkanlıklarımızın dışına çıkmaya mecbur kaldığımız zorlu bir seneyi geride bırakırken, ilişki yaşayan bireylerin bağlılık ve özgürlük sınırlarını iyi belirlemesi daha da önemli.

Ciddi ilişkinin, mahkûmiyet alanına dönüşmemesi, özellikle her bireyin birlikteliğini kendisi olarak sürdürmesi ilişkinin sağlıklı ilerlemesi için oldukça önemli. İlişki uzmanları; yeni yılda doğru adımlarla evlilik yolunda ilerlemek isteyen kişilere, “Birlikte çok zaman geçirin ama her an birlikte olmayın. Kendinize de zaman ayırmanız ilişkiyi besler.” şeklinde tavsiyede bulunuyor.

ORTAK HOBİ GELİŞTİRMEK

Yeni yıl için radikal kararlar aldığımız, hedefler belirlediğimiz şu dönemde partnerinizle ortak geliştirebileceğiniz bir hobi edinmeyi de listenize ekleyebilirsiniz. Ortak zevk alanları oluşturabilir ve bunları geliştirmek ilişkinizin dinamiğini canlandırarak, bir sonraki aşamaya emin adımlarla ilerlemenizi sağlayabilir.

Yapılan psikolojik araştırmalar, ortak zevkleri olmayan çiftlerin ilişkilerinin uzun ömürlü olmadığını ortaya koyuyor. Birlikte yapabileceğiniz iki kişilik hobiler geliştirmek aslında sandığınızdan da kolay. Satranç, tavla ya da kelime oyunu gibi iki kişilik oyunlar oynayabilir, maket yapmak veya seramik gibi sanatsal yönünüzü besleyecek hobiler deneyebilirsiniz.

Önemli olan, birlikte bir şeylerle uğraşmanız olacaktır. Bisiklete binmeyi, koşuya çıkmayı birlikte egzersiz yapmayı keyifli birlikteliklere kolaylıkla dönüştürebilirsiniz.

İYİ DAVRANMAK

İlişkilerin karşılıklı emek gerektirdiğini unutmamalıyız. Sadece karşı tarafın sizinle ilgilenmesini ve size saygı göstermesini beklerseniz, ilişkinizin ilerlemesi sekteye uğrayabilir. Sürekli karşı taraftan bir beklenti içinde olmak yerine siz harekete geçin ve iyi niyetli tutumunuzu sergileyin. Örneğin, hediye almak için özel bir günü beklemeyin. Ona hediye alarak; partnerinizin nelerden hoşlandığını bildiğinizi, onu ne kadar iyi tanıyabildiğinizi ve değer verdiğinizi gösterme fırsatını yakalamış olabilirsiniz.

DİJİTAL DÜNYANIN ALIŞKANLIKLARINA KAPILMAMAK

İlgi odağınızın sadece karşı tarafta olması gereken zamanlarda dijital dünyayla iç içe olma hali ciddi ilişkiyi zedeliyor. Kimimizin dijital dünyayla ayrılmaz bir bütün haline geldiği yeni dünyada teknolojiden uzak kalmak oldukça zor olsa da, farkında olmadan telefonda sürekli mailleri, mesajları, haberleri kontrol ederek; yanı başımızdaki teknolojik imkanların cazibesine kapılıyor, ciddi ilişkiye ayrılması gereken kaliteli zamandan çalıyoruz.

Oysaki partnerinizle daha kaliteli zaman geçirmeniz mümkün. Örneğin birlikte 'telefon kapatma saatleri' belirleyebilirsiniz. Telefonunuzu uçak moduna alıp ve dış faktörlerin etkisi olmadan sadece karşınızdaki bireye odaklı geçireceğiniz vaktin tadını çıkarabilirsiniz.

