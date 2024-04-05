Beşiktaş yangınında yeni gelişme

İstanbul Beşiktaş'ta Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda şüphelilerin hakimlikte verdiği ifadelere ulaşıldı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden Fatma Dörtgül savunmasında, bir eğitim merkezinde öğretmenlik yaptığını, eniştesi şüpheli Şahzade Şekergümüş'ün iflas ettiğini söyledi.

Şirketle ilgili bilgi sahibi olmadığını iddia eden Dörtgül, "Evde konuştuğumuz birkaç şey varsa, onlar aklımda kaldıysa söylemişimdir. Dükkana gidip gelmediğim sabittir, bu durum araştırılırsa ortaya çıkacaktır." dedi.

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Şahzade Şekergümüş ise emniyet ve savcılık ifadelerine yeni bir ifade eklemek istemediğini, sabit ikametgah sahibi olduğunu belirterek, serbest bırakılmasını talep etti.

Fotoğraf: AA Şüphelilerden İsmet Şen ifadesinde, iş yerine ilişkin mesul müdürlüğü pozisyonunun 6 ay önce sonlandığını, imza yetkisi olmadığını, işçi olarak çalıştığını savundu. Mehmet Menduh Ceylan ise hakimlikteki ifadesinde, olay sırasında içeride bulunduğunu, 2-3 arkadaşıyla kendilerini dışarıya zor attıklarını belirterek, "Biz yangını 2 kişinin söndürdüğünü gördük. Tekrar girerken elektrik kesildi ve cep telefonumun ışığı ile diğer kapıdan çıktım." dedi. Şüpheli Dursun Çelik de savunmasında, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hazır bir malzeme teslimatı yaptık, sonrasında teslim videosu da çekildi. Sadece ertesi gün bir kablonun gizlenmesi istendi. O gün, o saatte sadece orada bulunduk, başka bir eylemimiz, yangına sebebiyetimiz olmadı. Ölen arkadaşlarımızdan birinin çocuğu daha 15 günlük ve bakacak kimseleri yoktur. O kıza biz bakacağız. Onu hastaneye götürecek kimse yoktur, biz ilgileneceğiz." diye konuştu. REKLAM Şüphelilerden İbrahim Bildirici, hakimlikteki sorgusunda, teknik eleman olduğunu, arızalı malzemelerin servisini çağırdığını, başka bir yetkisi olmadığını belirterek, "Şantiye şefimiz Sinan Kızıl'dır. Olayda herhangi bir kusurum yoktur. Sabit ikametgah sahibiyim, kaçma ve saklanma şüphem yoktur. Deliller büyük oranda toplanmıştır ve toplanması muhtemel delillere etki etme ihtimalim bulunmamaktadır. Öncelikle serbest bırakılmayı, hakimliğiniz aksi kanaate varacak ise adli kontrol hükümleri ile serbest bırakılmayı talep ederim." dedi.