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        Beşiktaş yangınında yeni gelişme

        Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin şüphelilerin hakimlikte verdiği ifadelere ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 23:39 Güncelleme: 05.04.2024 - 23:39
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        Beşiktaş yangınında yeni gelişme
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        İstanbul Beşiktaş'ta Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda şüphelilerin hakimlikte verdiği ifadelere ulaşıldı.

        ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

        Şüphelilerden Fatma Dörtgül savunmasında, bir eğitim merkezinde öğretmenlik yaptığını, eniştesi şüpheli Şahzade Şekergümüş'ün iflas ettiğini söyledi.

        Şirketle ilgili bilgi sahibi olmadığını iddia eden Dörtgül, "Evde konuştuğumuz birkaç şey varsa, onlar aklımda kaldıysa söylemişimdir. Dükkana gidip gelmediğim sabittir, bu durum araştırılırsa ortaya çıkacaktır." dedi.

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        Şahzade Şekergümüş ise emniyet ve savcılık ifadelerine yeni bir ifade eklemek istemediğini, sabit ikametgah sahibi olduğunu belirterek, serbest bırakılmasını talep etti.

        Fotoğraf: AA

        Şüphelilerden İsmet Şen ifadesinde, iş yerine ilişkin mesul müdürlüğü pozisyonunun 6 ay önce sonlandığını, imza yetkisi olmadığını, işçi olarak çalıştığını savundu.

        Mehmet Menduh Ceylan ise hakimlikteki ifadesinde, olay sırasında içeride bulunduğunu, 2-3 arkadaşıyla kendilerini dışarıya zor attıklarını belirterek, "Biz yangını 2 kişinin söndürdüğünü gördük. Tekrar girerken elektrik kesildi ve cep telefonumun ışığı ile diğer kapıdan çıktım." dedi.

        Şüpheli Dursun Çelik de savunmasında, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hazır bir malzeme teslimatı yaptık, sonrasında teslim videosu da çekildi. Sadece ertesi gün bir kablonun gizlenmesi istendi. O gün, o saatte sadece orada bulunduk, başka bir eylemimiz, yangına sebebiyetimiz olmadı. Ölen arkadaşlarımızdan birinin çocuğu daha 15 günlük ve bakacak kimseleri yoktur. O kıza biz bakacağız. Onu hastaneye götürecek kimse yoktur, biz ilgileneceğiz." diye konuştu.

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        Şüphelilerden İbrahim Bildirici, hakimlikteki sorgusunda, teknik eleman olduğunu, arızalı malzemelerin servisini çağırdığını, başka bir yetkisi olmadığını belirterek, "Şantiye şefimiz Sinan Kızıl'dır. Olayda herhangi bir kusurum yoktur. Sabit ikametgah sahibiyim, kaçma ve saklanma şüphem yoktur. Deliller büyük oranda toplanmıştır ve toplanması muhtemel delillere etki etme ihtimalim bulunmamaktadır. Öncelikle serbest bırakılmayı, hakimliğiniz aksi kanaate varacak ise adli kontrol hükümleri ile serbest bırakılmayı talep ederim." dedi.

        Fotoğraf: AA

        3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMALARINI TALEP ETTİ

        Diğer 3 şüpheli de ifadelerinde serbest bırakılmalarını talep etti.

        Hakimlik yazısında, şüpheliler Çağatay Altunel, İsmet Şen, Kahraman Erdem, Sibel Çelik, Şahzade Şekergümüş, Dursun Çelik, İbrahim Bildirici ve Mehmet Menduh Ceylan'ın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmalarına karar verildiği kaydedildi.

        Yazıda, şüpheli Fatma Dörtgül'ün ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve ''haftada bir kez ikametgah adresine en yakın karakola imza atma''yı kapsayan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildiği aktarıldı.

        GÖZALTINA ALINAN MOBİLYACI SERBEST BIRAKILMIŞTI

        Gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İsmet Şen (65), iş yerinin ortakları Mehmet Menduh Ceylan (45), Şahzade Şekergümüş (50) ve Fatma Dörtgül, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman Erdem (47), metal işleri firma sahibi Çağatay Altunel (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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        Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İbrahim Bildirici, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi Dursun Çelik ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi Sibel Çelik de gözaltına alınmıştı.

        İstanbul Adliyesindeki Müracaat Savcılığında ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kalmıştı.

        Sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Öte yandan, söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanmaya devam edildiği, ilgili kamu ve belediye görevlileri hakkında soruşturma işlemi yapılacağı belirtilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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