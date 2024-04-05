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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu THY EuroLeague'te yendi! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'teki Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu yendi!

        Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 33. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko'ya konuk oldu. İlk çeyreği Anadolu Efes, ilk yarıyı ise Fenerbahçe Beko önde tamamlarken sarı-lacivertliler son periyoda da önde gitmeyi başardı. Müsabaka nefesleri kesen bir çekişmeye sahne olurken Anadolu Efes, Beaubois'nın kritik 3 sayılarıyla öne geçti ve maçı da 82-80 kazanmayı başardı. Anadolu Efes'te Clyburn ürettiği 21 sayı ile maçın en skorer ismi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 23:24 Güncelleme: 05.04.2024 - 23:24
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        Türk derbisi Anadolu Efes'in!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 82-80 yendi.

        Müsabakayı, sarı-lacivertlilerin futbol A takımı oyuncularından Dominik Livakovic ve Leonardo Bonucci de salonda takip etti.

        Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Clyburn'ün sayılarıyla ilk 5 dakikalık bölümü 8-4 üstün geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle devam ederken lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 16-13 üstün bitirdi.

        İkinci periyoda Sestina'nın üçlüğüyle giren Fenerbahçe Beko, 13. dakikada Guduric'in basketiyle öne geçti: 18-16. Papagiannis ve Wilbekin ile üst üste 2 üçlük bulan sarı-lacivertliler karşısında boyalı alanı etkili kullanan Anadolu Efes, 19. dakikada 32-29 üstünlük sağladı. Son bölümde savunma sertliğini artıran ve 7-0'lık seriye imza atan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 36-32 önde gitti.

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        İkinci yarıya iyi başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada eşitliği yakaladı: 39-39. Konuk ekip, Pleiss'ın 26. dakikadaki üçlüğüyle öne geçerken (44-45), kalan bölümde iki takım skorda birbirlerine üstünlüğü kabul ettiremedi. Son hücumda iyi savunma yapan sarı-lacivertli ekip, final çeyreğine 52-51 önde girdi.

        Son periyoda her iki takım da savunmada etkili başladı. Anadolu Efes, hızlı hücumlarla etkili olurken, 34. dakikada Clyburn'ün 3 sayılık basketiyle 4 sayı öne geçti: 58-62. Oyun üstünlüğünü ele alan ve boyalı alanı iyi değerlendiren konuk ekip, bitime 3 dakika kala Beaubois'nın üç sayılık atışıyla farkı 6 sayıya yükseltti: 67-73.

        Son bölümde Beaubois'nın üçlüğüne rağmen Papagiannis ve Guduric ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste başarılı atışlar bulan Fenerbahçe Beko, bitime 34 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 77-79. Son anlarda iki takım da karşılıklı sayılar buldu ve Anadolu Efes salondan 82-80 galip ayrıldı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)

        Fenerbahçe Beko: Calathes 6, Tarık Biberovic 4, Dorsey, Hayes-Davis 10, Sertaç Şanlı, Pierre, Wilbekin 17, Guduric 15, Motley 10, Sestina 5, Papagiannis 13

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        Anadolu Efes: Larkin 15, Hollatz 5, Clyburn 21, Ercan Osmani 4, Pleiss 5, Bryant 7, Thompson 3, Willis 2, Beaubois 10, Jones 1, Oturu 9

        1. Periyot: 13-16

        Devre: 36-32

        3. Periyot: 52-51

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