Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık alım fiyatlarını "Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için kilogram başına 26,5 lira" olarak açıkladı. Peki 2021 Fındık fiyatları kaç TL? İl il güncel fındık fiyatları listesi...

GÜNCEL FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, dolar kurunda yaşanan artışla birlikte fındık fiyatlarının da yükselişe geçtiğini söyledi.

Akça, "Sezon başında fındık fiyatı Cumhurbaşkanımız tarafından levant kalite 26 lira 50 kuruş, Giresun kalite 27 lira olarak bir taban fiyat açıklanmıştı. TMO da devreye girerek, fındık alımları gerçekleştirmişti fakat hiç anlamadığımız bir şekilde serbest piyasada fındık fiyatları, 23 ile 24 lira bandında seyretmeye başladı. Uzun bir süre bu fiyatlardan fındık alımı yapıldı. Bu fiyatlar, dolar kurunun yükselmeye başlamasına kadar devam etti. Her ne kadar fındık fiyatı, doların yükseliş seviyesinde olmasa bile serbest piyasada özellikle son 1 haftada 28 lira ile 32 lira bandında bir satış gözlemlendi. Fındığı emanette olan üreticiler 28 liradan fındığını satarken, mahsulünü elinde tutan üreticilerimiz 32 liradan serbest piyasada değerlendirme imkanı buldu" dedi.