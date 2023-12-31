2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar ödül kazanır?
Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım sona erdi ve çekiliş başladı. 31 Aralık akşamı düzenlenen Milli Piyango çekilişinde bu sene büyük ödül 400 milyon TL olarak açıklandı. Bununla beraber, bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Peki, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar ödül kazanır? Milli Piyango son 3 rakama ne kadar verilir? İşte, detaylar...
Gözler Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişine çevrildi. Piyango bileti alan vatandaşlar 400 milyon TL'lik büyük ikramiye için şansını deniyor. Peki, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar ödül kazanır? Milli Piyango son 3 rakama ne kadar verilir? İşte, detaylar...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE SON 3 RAKAMI BİLEN KAÇ TL ALIR?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde tam bilet alan bir vatandaşlar şanslı numaraların hepsini tutturduğunda 400 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi alacak. Son üç rakamı tutturanlar için verilecek ikramiye tutarı ise henüz belli olmadı.
MİLLİ PİYANGO 2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar günü yapılacak.