2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar ödül kazanır? Milli Piyango son 3 rakama ne kadar verilir?

2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar ödül kazanır? Milli Piyango son 3 rakama ne kadar verilir?

Gözler Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişine çevrildi. Piyango bileti alan vatandaşlar 400 milyon TL'lik büyük ikramiye için şansını deniyor. Peki, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 3 rakamı bilen ne kadar ödül kazanır? Milli Piyango son 3 rakama ne kadar verilir? İşte, detaylar...

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE SON 3 RAKAMI BİLEN KAÇ TL ALIR?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde tam bilet alan bir vatandaşlar şanslı numaraların hepsini tutturduğunda 400 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi alacak. Son üç rakamı tutturanlar için verilecek ikramiye tutarı ise henüz belli olmadı.