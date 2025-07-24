2025 Ağustos temettü takvimi: Ağustos ayında hangi şirket, kaç TL temettü veriyor?
Borsa yatırımcılarının merakla beklediği temettü takvimi kapsamında gözler şimdi Ağustos 2025'e çevrildi. Ağustos ayı içerisinde toplam 10 şirket, yatırımcılarına kâr payı dağıtımı gerçekleştirecek. Ağustos ayının temettü tarihleri ve dağıtım tutarları yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü vereceği ise netleşmeye başladı. İşte, 2025 Ağustos ayı temettü takvimi ve detaylar...
Borsa İstanbul’da temettü yatırımcılarının heyecanla beklediği Ağustos 2025 dönemi yaklaşıyor. Bu ay içerisinde toplam 10 şirket, elde ettikleri kârdan pay dağıtarak yatırımcılarını sevindirecek. Temettü dağıtım tarihleri ve hisse başına ödenecek tutarlar, yatırımcıların takibinde. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü vereceği netleşmeye başladı. İşte 2025 Ağustos ayına ait temettü ödemeleriyle ilgili tüm ayrıntılar...
2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.
BIST kodu: ENERY
Temettü tutarı: 0,0094 TL
Tarihi: 11.08.2025
Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
BIST kodu: SUWEN
Temettü tutarı: 0,1063 TL
Tarihi: 12.08.2025
Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
BIST kodu: TBORG
Temettü tutarı: 6,7901 TL
Tarihi: 12.08.2025
Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.
BIST kodu: LIDER
Temettü tutarı: 0,1212 TL
Tarihi: 13.08.2025
Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DURKN
Temettü tutarı: 0,0278 TL
Tarihi: 14.08.2025
Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
BIST kodu: EFORC
Temettü tutarı: 0,1171 TL
Tarihi: 15.08.2025
Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.
BIST kodu: ASTOR
Temettü tutarı: 1,2853 TL
Tarihi: 18.08.2025
Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.
BIST kodu: AYEN
Temettü tutarı: 0,2119 TL
Tarihi: 21.08.2025
Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.
BIST kodu: MTRKS
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 27.08.2025
Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.
BIST kodu: TURSG
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 28.08.2025