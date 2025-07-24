Borsa İstanbul’da temettü yatırımcılarının heyecanla beklediği Ağustos 2025 dönemi yaklaşıyor. Bu ay içerisinde toplam 10 şirket, elde ettikleri kârdan pay dağıtarak yatırımcılarını sevindirecek. Temettü dağıtım tarihleri ve hisse başına ödenecek tutarlar, yatırımcıların takibinde. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü vereceği netleşmeye başladı. İşte 2025 Ağustos ayına ait temettü ödemeleriyle ilgili tüm ayrıntılar...