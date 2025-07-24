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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Ağustos temettü takvimi: Ağustos ayında hangi şirket, kaç TL temettü veriyor, temettüler ne zaman hesaba geçecek?

        2025 Ağustos temettü takvimi: Ağustos ayında hangi şirket, kaç TL temettü veriyor?

        Borsa yatırımcılarının merakla beklediği temettü takvimi kapsamında gözler şimdi Ağustos 2025'e çevrildi. Ağustos ayı içerisinde toplam 10 şirket, yatırımcılarına kâr payı dağıtımı gerçekleştirecek. Ağustos ayının temettü tarihleri ve dağıtım tutarları yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü vereceği ise netleşmeye başladı. İşte, 2025 Ağustos ayı temettü takvimi ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 13:43 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:43
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        1

        Borsa İstanbul’da temettü yatırımcılarının heyecanla beklediği Ağustos 2025 dönemi yaklaşıyor. Bu ay içerisinde toplam 10 şirket, elde ettikleri kârdan pay dağıtarak yatırımcılarını sevindirecek. Temettü dağıtım tarihleri ve hisse başına ödenecek tutarlar, yatırımcıların takibinde. Hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü vereceği netleşmeye başladı. İşte 2025 Ağustos ayına ait temettü ödemeleriyle ilgili tüm ayrıntılar...

        2

        2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ

        Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.

        BIST kodu: ENERY

        Temettü tutarı: 0,0094 TL

        Tarihi: 11.08.2025

        Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.

        BIST kodu: SUWEN

        Temettü tutarı: 0,1063 TL

        Tarihi: 12.08.2025

        3

        Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

        BIST kodu: TBORG

        Temettü tutarı: 6,7901 TL

        Tarihi: 12.08.2025

        Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

        BIST kodu: LIDER

        Temettü tutarı: 0,1212 TL

        Tarihi: 13.08.2025

        4

        Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DURKN

        Temettü tutarı: 0,0278 TL

        Tarihi: 14.08.2025

        Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

        BIST kodu: EFORC

        Temettü tutarı: 0,1171 TL

        Tarihi: 15.08.2025

        5

        Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.

        BIST kodu: ASTOR

        Temettü tutarı: 1,2853 TL

        Tarihi: 18.08.2025

        Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

        BIST kodu: AYEN

        Temettü tutarı: 0,2119 TL

        Tarihi: 21.08.2025

        6

        Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.

        BIST kodu: MTRKS

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 27.08.2025

        Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.

        BIST kodu: TURSG

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 28.08.2025

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