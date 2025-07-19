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        Haberler Bilgi Gündem 2025 YKS TERCİH TARİHİ: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, YKS tercih dönemi belli oldu mu?

        2025 YKS tercih tarihi: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        21-22 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sonuçlar, ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Şimdi ise sürecin ikinci aşaması olan tercih dönemi geldi. Öğrenciler, 2025 YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konuya dair beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan geldi. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, 2025 YKS tercih dönemi tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 09:23 Güncelleme: 19.07.2025 - 09:23
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        21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları açıklandı. Milyonlarca adayın büyük bir heyecanla beklediği sonuçlar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sonuçların duyurulmasının ardından gözler, sürecin en kritik adımlarından biri olan tercih dönemine çevrildi. Adaylar, puan ve sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercih listelerini hazırlamaya başlarken, YKS tercih tarihleri de merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından yapıldı. Peki, 2025 YKS tercihlerine ne zaman başlanacak? İşte, merakla beklenen tercih sürecine dair detaylar...

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        2025 YKS TERCİH TARİHİ: YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-YKS sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ersoy, 2025-YKS tercih işlemlerinin, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

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        2025 YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        YKS sonuçları 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü açıklandı ve YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

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        ÖSYM BAŞKANI ERSOY YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-YKS sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        YKS'nin tamamlanmasının ardından başlayan heyecanlı bekleyişin bugün itibarıyla sona erdiğini, 2,5 milyondan fazla adayın başvurduğu YKS sonuçlarının açıklandığını belirten Ersoy, adayların sınav sonuçlarına "https://ykssonuc.osym.gov.tr/" internet adresi üzerinden erişebileceğini bildirdi.

        Ersoy sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adayların da belli olduğunu aktararak, yoğun çalışma dönemi geçirerek sınava hazırlanan adayları, bu süreçte adayların yanında olan aileleri ve tüm eğitim camiasını tebrik etti.

        Üniversitelere yerleşeceklerin eğitimlerini en güzel şekilde tamamlayacaklarına ve ülkede faydalı görevler üstleneceklerine inandığını vurgulayan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

        "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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