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23 günde sıfırdan kulübe inşa edip süreci YouTube'dan paylaştı

ABD’nin Michigan ile Alaska eyaletlerinde yaşayan ve sosyal medyada ‘Girl in the Woods’ ismiyle tanınan Brooke Whipple, 23 günde sıfırdan kulübe inşa etti. İşte YouTube hesabından da süreci paylaşan Whipple'ın kulübesinin son hali!

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  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    ABD’nin Michigan ile Alaska eyaletlerinde yaşayan Brooke Whipple isimli kadın, ormanın derinliklerinde minik bir kulübe inşa etti. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Sosyal medyada ‘Girl in the Woods’ ismiyle tanınan Whipple, kulübesini 23 günde tamamladı. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    23 günlük bu süreçte uyuma, yemek yeme gibi ihtiyaçlarını gidermek için çadırıyla kamp alanı kurdu. Şebekenin çekmediği alanda kendisine 8 yaşındaki köpeği Daisy eşlik etti. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Süreci YouTube hesabından paylaşan kadının videosu milyonlarca izlenme aldı. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Brooke Whipple, kulübeye başlamadan önce birtakım hazırlıklara girişti... 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Kulübe için kullanacağı malzemeleri aracıyla, alana daha rahat götürebilmek için yol temizliği yaptı. 

     
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Yoldaki çalı, ot ve dalları temizleyen Whipple, daha sonra ise kulübeyi inşa edeceği alandaki otları yerinden söktü. 

     
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    İşte böyle! 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    2 günlük hazırlık sürecinden sonra sıra zemini hazırlamaya geldi.
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Whipple, kulübesi için ölçü aldı, bir ip yardımıyla sınırları çizdi. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Kulübenin 4 tarafına taşlar koydu. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Önceden ölçüsü alınmış ve hazırlanmış ahşap tahtaları aracıyla alana taşıdı.
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Taşıdığı ahşap tahtaları bu şekilde dizmeye başladı... 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Tabii ilk kulübesini inşa ettiği için bazı aksiliklerle karşılaştı. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Bazı ahşaplar yanlış ölçümden kaynaklı kısa kaldı fakat YouTuber, bu aksiliklerin üstesinden gelmeyi başardı. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Zeminin yapım aşamaları şu şekilde gerçekleşti... 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Zemin bittikten sonra ise sıra gövdeye geldi. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Brooke Whipple, üçgen ahşap kulübe tasarlamak için ölçülerini aldı.
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Üçgen kısımları çivi ve maktapla birleştirdikten sonra ayağa kaldırdı. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Kulübesi için yeşil tonları tercih eden kadın, boya işlemine geçti. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Ardından da sıra pencerelere ve kapıya geldi. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Ahşapları birleştirerek üçgen şeklini verdi. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Dış alanla daha bağlantılı olmak için açılır kapanır tente tasarladı. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Kapıyı yerleştirdi. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Çatı kaplaması işin işe koyuldu. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Kulübenin dış cephesi bitti ancak yatak ve raf gibi eşyalara ihtiyaç vardı. Ayrıca kulübenin içinde ufak tefek işler daha kalmıştı. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Whipple, ahşaptan yatak tasarladı.
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Ocak, tabak, bardak gibi mutfak malzemelerini, kitaplarını ve plaklarını yerleştirebilmek için raf yaptı. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Salıncak kurmak için de tahtalardan bir düzenek kurdu. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    Ateş yakabilmek için taşlardan bir alan belirledi. 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

    İşte Whipple'ın 23 günde tamamladığı evin son hali! 
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...
  • 23 günde inşa edip YouTube hesabından paylaştı! Milyonlar hayran kaldı...

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