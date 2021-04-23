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23 Nisan'da Borsa açık mı? 23 Nisan Cuma (Bugün) Borsa İstanbul kapalı mı?

23 Nisan'da Borsa açık mı? Sorusu merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle işlem yapmak isteyen vatandaşlar Borsa İstanbul'un kapalı olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 23 Nisan'da Borsa açık mı? 23 Nisan Cuma (Bugün) Borsa İstanbul tatil mi? İşte detaylar...

23 Nisan'da Borsa açık mı? 23 Nisan Cuma (Bugün) Borsa İstanbul kapalı mı?

23 Nisan bugün borsa açık olacak mı 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk gelince vatandaşlar resmi tatilde kapanacak yerleri merak etmeye başladı. Peki, 23 Nisan'da borsa açık mı? İşte detaylar...

23 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?

23 Nisan 2021 Cuma günü resmi tatil olduğu için Borsa kapalı olacak. Bu kapsamda Borsa İstanbul'da vatandaşlar işlem gerçekleştiremeyecek.

23 NİSAN'DA BORSA İSTANBUL İŞLEM YAPACAK MI?

23 Nisan'ın tatil olduğu içi borsanın kapalı olduğu biliniyor. Borsa İstanbul’da resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40 – akşam 18:05 arasında seanslar gerçekleşmektedir.

Borsa İstanbul'un internet sitesinde de 21 Nisan 2021 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 26 Nisan 2021 Pazartesi tarihinde, 22 Nisan 2021 Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 27 Nisan 2021 Salı tarihinde gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23-24-25 Nisan tarihlerinde tüm Türkiye'de geçerli olarak sokağa çıkmak yasak olacak.

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