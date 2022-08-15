260 konutu su bastı! Bursa'yı sel aldı! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar sel sularında sürüklendi. Sağanak yağışın dinmesiyle hayat normale dönerken, sel sularında sürüklenen araçlar kurtarıldı.

260 EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

İHA'da yer alan habere göre ev ve işyerlerinde temizlik çalışması başlatıldı. AFAD, "Bursa ve Mudanya'da su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT’tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir. Bursa AFAD’dan 20 personel teyakkuz halinde bekletilmektedir. Olayda can kaybı yaşanmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

MUDANYA'DA ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Mudanya'da sele yol açtı.

Araçlar sürüklenirken, ev ve iş yerlerini su bastı.

METREKAREYE 20 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Şiddetli yağış sırasında metrekareye 20 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Sel sularına teslim olan araçlar ise kullanılamaz hale geldi.

CAN KAYBININ OLMADIĞI AÇIKLANDI

Bazı araç sahipleri araçlarını temizlerken, bazı araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda belediyeye ait temizlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, ölü yada yaralı olmadığı ifade edildi.

MÜTAREKE BİNASINI DA SU BASTI

Öte yandan Mudanya Mütareke binası da sel sularından nasibini aldı. Binanın bodrum katı tamamen suyla kaplandı. Bursa Büyükşehir ve Mudanya Belediyesi ekipleri hem sahilde hem de ilçe genelinde temizlik çalışmasını sürdürüyor.