29 Mart Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabı şans oyunları severler tarafından gündemde yer alıyor. İşte, Milli Piyango bileti sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango çekilişi 29 Mart tarihinde gerçekleşiyor. 29 Mart Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye tam 4 milyon TL olacak.

Çekiliş 29 Mart Perşembe günü saat 15.30'da başlayacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletleri gezici ve sabit şans oyunu bayilerinden alınabilir. Öte yandan www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından da bilet satın alınabiliyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALMA EKRANI

NASIL KAZANIRIM?

Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.