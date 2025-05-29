29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs Perşembe bugün İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı?
29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer dolayısıyla megakentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu sebeple İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Megakentliler ''29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama geldi. Peki, 29 Mayıs 2025 Perşembe bugün İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı?
29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Dünya tarihinin seyrini değiştiren en önemli olaylardan biri olan İstanbul'un Fethi’nin üzerinden tam 572 yıl geçti. Her yıl coşku ve gururla anılan bu büyük zaferin yıl dönümünde İstanbul'da birçok etkinlik düzenlenecek. Bu sebeple megakentte ikamet edenler 29 Mayıs’ta metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, vapur gibi toplu taşıma araçlarının bedava olup olmadığını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, 29 Mayıs 2025 Perşembe bugün İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İşte yanıtı…
29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
İstanbul'un Fethi’nin 572. yıl dönümü, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ancak 29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil takviminde yer almıyor.
Dolayısıyla 29 Mayıs Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşları normal çalışma düzenlerinde hizmet vermeye devam edecek.
Okullarda eğitime devam edilecek. Kargo şirketleri ve PTT hizmet verecek, eczaneler de normal çalışma saatlerinde açık olacak.
29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümünde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.
Ulaşım İstanbul’un resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada ‘’29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nde tüm gün boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.’’ denildi.
Buna göre, İstanbullular 29 Mayıs Perşembe günü yani bugün, "Kişiselleştirilmiş İstanbulkart" ile entegrasyona dahil İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
İstanbul'un Fethi, aynı zamanda çeşitli etkinliklerle de kutlanacak. 29 Mayıs'ta Edirnekapı'dan Saraçhane'ye yürüyüş yapılacak. Yürüyüşün ardından Saraçhane'de "Yüksek Sadakat" konseri düzenlenecek.
Aynı gün Panorama 1453 Tarih Müzesi, ücretsiz gezilebilecek. Ücretsiz girişten yararlanmak için Radar Türkiye uygulamasının "İşlemler" sekmesinde yer alan karekodun girişte gösterilmesi ve kimlik kartının ibraz edilmesi yeterli olacak.
Hafta sonu da "Fetih'in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi ve Fetih'in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi" yapılacak.
İSTANBUL'UN FETHİ KAÇ GÜN SÜRDÜ?
6 Nisan'da başlayan ve 29 Mayıs'ta sona eren İstanbul'un fethi sırasında, yaklaşık olarak 53 gün süren bir kuşatma ve çatışma yaşandı. 29 Mayıs 1453 tarihinde, Osmanlı ordusu İstanbul'u kuşattı ve şehri savunan Bizans İmparatorluğu güçleriyle şiddetli çatışmalara girdi.
Fatih Sultan Mehmet, stratejik olarak şehri kuşatmak için boğazın Rumeli yakasına büyük bir topçu bataryası kurdu ve bunun yanı sıra denizden de kuşatmayı sıkılaştırdı. Kuşatma, şehrin surlarının yıkılması ve surların içine girmesiyle sonuçlandı. Bu surların yıkılmasında kullanılan toplar, o dönemin en modern top teknolojisi olan devasa toplardı. Son çarpışmalar ve savaşın sona ermesinin ardından, İstanbul'un fethi gerçekleşti ve Fatih Sultan Mehmet şehre girdi.