Altın kayıplarını geri aldı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları haftanın dördüncü iş gününe düşüşle başladı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından altın fiyatları bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledi. Ancak ilerleyen saatlerde sarı metal kayıplarını geri aldı. Ons altın 3 bin 281 lira seviyesindeyken, gram altın ise 4 bin 161 liradan alınıp satılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 29 Mayıs 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin Başkan Donald Trump’ın tarfelerini engellemesinin ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Güçlenen dolar da değerli metale ek baskı oluşturdu. Ons altın tarafında yaşanan düşüşlerin ardından altının gram fiyatında da gerileme yaşandı. Ancak ilerleyen saatlerde altın kayıplarını geri aldı. İşte 29 Mayıs 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 4132 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4081 lira, en yüksek de 4142 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar ise 4161 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.161,2850
Satış: 4.161,7120
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.281,13
Satış: 3.281,86
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.658,0600
Satış: 6.804,4000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.632,2200
Satış: 27.134,3600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.992,00
Satış: 27.182,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.263,78
Satış: 13.597,78
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.614,37
Satış: 27.116,50
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.419,22
Satış: 28.111,60
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.265,45
Satış: 3.212,01
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.776,95
Satış: 3.978,80
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.274,00
Satış: 68.060,00