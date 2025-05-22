Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.420,36 %0,23
        DOLAR 38,9091 %0,10
        EURO 44,1101 %0,10
        GRAM ALTIN 4.131,26 %-0,28
        FAİZ 44,47 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 41,47 %-0,71
        BITCOIN 110.879,00 %2,40
        GBP/TRY 52,2193 %0,09
        EUR/USD 1,1295 %-0,32
        BRENT 63,87 %-1,60
        ÇEYREK ALTIN 6.753,99 %-0,29
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2B arazi nedir? - İş-Yaşam Haberleri

        2B arazi nedir?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenmesiyle ilgili sürecin yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. İsminin Orman Kanunu'ndan alan 2B araziler, yangın, tarım, hayvancılık, yerleşim gibi nedenlerle orman vasfını yitirmiş alanları kapsıyor. Bunların tespiti yapıldıktan sonra arazileri kullanan kişiler, devlete ödeme yaparak bu alanların tapusunu alabiliyor

        Giriş: 22.05.2025 - 12:50 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        2B arazi nedir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün (TKGM) 178. Kuruluş Yıl Dönümü programında 2B araziler konusunda bir açıklama yaptı. Kurum, konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız. Ben yıl sonuna kadar tamamlayacağımız bu dev projemizle mülkiyet hakkına kavuşacak tüm vatandaşlarımıza, ailelerimize, annelerimize, yavrularımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

        REKLAM

        ORMAN VASFINI YİTİRMİŞ ALANLARI KAPSIYOR

        Kamuoyunda "2B Kanunu" olarak adlandırılan orman vasfını yitirmiş hazine arazilerinin satışını öngören kanun 2012 yılında yürürlüğe girdi.2B alanlar, adını 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin B bendinden alıyor.

        Bu araziler, geçmişte orman vasfı taşıyan ancak yangın, turizm, tarım, hayvancılık, yerleşim nedeniyle orman niteliğini yitiren devlet arazilerini kapsıyor. Bu alanların tespiti yapıldıktan sonra kullanım alanı ve yerine göre tapu çıkarılıyor ve üzerinde bulunan kişilere devlet tarafından satışı yapılıyor. İmar alanı içerisinde olup olmadığı, bölgenin özelliklerine göre imar hakkı doğabiliyor ya da tarım alanı vs olarak nitelik kazanıyor.

        2B kapsamında olduğu tespit edilen alanlar için rayiç bedel belirleniyor. Bunun üzerinden arazide üzerinde bulunan kişilere tebligat gönderilip belirlenen sürede alım hakkı tanınıyor. Araziyi kullanan kişiler, satın almazsa devlet tarafından satışa çıkarılıyor. Bu tapuları alanlar daha sonra arazileri istedikleri kişilere satabiliyor.

        Bu araziler daha çok ormanların fazla olduğu Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinde bulunuyor. Kaçak yapılan yazlıklar, turizm alanları, bağ evleri, seralar, zeytinlikler bu kapsamda yer alıyor.

        Bakan Kurum'un 5 milyon kişiyi ilgilendirdiğini söylediği çalışmanın yapılmasının ardından belirlenen şartları sağlayarak bu alanları kullananlar (kanunun yürürlüğe girdiği 2012 yılında, 2011 öncesinde araziyi kullandığı tespit edilen kişilere hak verildi), tespit edilen tutarları ödeyerek bu arazilerin sahibi olabilecekler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Önce telefonu sonra cüzdanı bulundu... Şüpheli ölüm!
        Önce telefonu sonra cüzdanı bulundu... Şüpheli ölüm!
        "Putin savaşı bitirmeye hazır değil" iddiası
        "Putin savaşı bitirmeye hazır değil" iddiası
        Sendikalar ay bitmeden zam teklifini bekliyor
        Sendikalar ay bitmeden zam teklifini bekliyor
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yolda yürürken üzerine çanak anten düştü!
        Yolda yürürken üzerine çanak anten düştü!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi