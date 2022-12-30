Türkiye'deki tüketicilerin telefon alırken ve satarken önem verdikleri konuları, tercihlerini nelerin etkilediğini, eğilimlerini gözler önüne seren bir araştırma yayınlandı. EasyCep’in Sia Insight iş birliği ile yaptığı ‘Tüketici Tercihleri Araştırması’nın sonuçlarında sektörde yasal garanti ve güven unsurları ön plana çıktı.

12 ili kapsayan, son iki yıl içinde akıllı telefonunu değiştiren kişilere odaklanan, geniş kapsamlı araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin telefon değiştirme sıklığı ortalama 3,2 yıl. Araştırmaya katılanların yüzde 52’si telefonlarını 2-3 yılda bir değiştirdiklerini belirtti.

Araştırmaya göre, katılımcıların eski telefonlarını değiştirmelerinin nedenlerinin başında yüzde 56 ile eski telefonun kırılması, bozulması, yıpranması geldi. Yeni bir teknolojiye geçmek için telefon değiştirmek isteyenlerin oranı ise yüzde 22 oldu. Katılımcıların yüzde 54’ü önümüzdeki dönemde telefonunu değiştirmeleri halinde eski telefonunu satmayı ya da takas etmeyi düşündüklerini kaydetti.

Eski telefonunu satacakların da yenilenmiş telefon alacakların da dikkat ettikleri en önemli nokta ise ‘güven’ ve ‘yasal garanti’. Eski telefon elden çıkarılmak istendiğinde tercih edilecek kanala karar verirken katılımcıların öne çıkardıkları kriterlerin başında en iyi fiyatın verilmesi, paranın anında ve hızlı ödenmesi, aldatılma riskinin olmaması geldi. Ayrıca cihazın veri güvenliğinin sağlanması da önemli kriter olarak yer aldı.