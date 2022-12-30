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Tüketicilerin yüzde 85’i yenilenmiş telefon konseptini beğeniyor

Tüketici Tercihleri Araştırması’na göre, telefon değiştirme sıklığı ortalama 3,2 yıl olurken, tüketicilerin yenilenmiş telefonda en fazla önem verdikleri konu yasal garanti ve güven oldu. Tüketicilerin yüzde 85’i yenilenmiş telefon konseptini beğendiklerini belirtti.

3,2 yılda bir telefon değiştiriliyor!

Türkiye'deki tüketicilerin telefon alırken ve satarken önem verdikleri konuları, tercihlerini nelerin etkilediğini, eğilimlerini gözler önüne seren bir araştırma yayınlandı. EasyCep’in Sia Insight iş birliği ile yaptığı ‘Tüketici Tercihleri Araştırması’nın sonuçlarında sektörde yasal garanti ve güven unsurları ön plana çıktı.

12 ili kapsayan, son iki yıl içinde akıllı telefonunu değiştiren kişilere odaklanan, geniş kapsamlı araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin telefon değiştirme sıklığı ortalama 3,2 yıl. Araştırmaya katılanların yüzde 52’si telefonlarını 2-3 yılda bir değiştirdiklerini belirtti.

Araştırmaya göre, katılımcıların eski telefonlarını değiştirmelerinin nedenlerinin başında yüzde 56 ile eski telefonun kırılması, bozulması, yıpranması geldi. Yeni bir teknolojiye geçmek için telefon değiştirmek isteyenlerin oranı ise yüzde 22 oldu. Katılımcıların yüzde 54’ü önümüzdeki dönemde telefonunu değiştirmeleri halinde eski telefonunu satmayı ya da takas etmeyi düşündüklerini kaydetti.

Eski telefonunu satacakların da yenilenmiş telefon alacakların da dikkat ettikleri en önemli nokta ise ‘güven’ ve ‘yasal garanti’. Eski telefon elden çıkarılmak istendiğinde tercih edilecek kanala karar verirken katılımcıların öne çıkardıkları kriterlerin başında en iyi fiyatın verilmesi, paranın anında ve hızlı ödenmesi, aldatılma riskinin olmaması geldi. Ayrıca cihazın veri güvenliğinin sağlanması da önemli kriter olarak yer aldı.

YENİLENMİŞ TELEFON KONSEPTİ

Araştırma sonuçlarına göre; katılımcılar, yenilenmiş cihazın önümüzdeki dönemde kendileri için bir alternatif olarak değerlendirilebileceğini belirtirken yüzde 40’ı yenilenmiş telefon almayı düşündüklerini belirtti. Tüketicilerin yüzde 85’i yenilenmiş telefon konseptini beğeniyor. Katılımcılara, yenilenmiş telefonlarda en önemli buldukları üç özellik önem sırasına göre sorulduğunda ilk sırada yasal garantisinin olması yer alırken, ikinci sırada güvenilir olması üçüncü sırada ise orijinal ve lisanslı parçalar kullanılması geldi.

1 YIL KULLANILMAYAN TELEFONA DİKKAT!

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından birisi de eski telefonların yedek olarak evde tutulması oldu. Katılımcıların yüzde 31’i yeni bir telefon aldığında eski telefonunu çeşitli kanallar kullanarak satarken, yüzde 29’u ise elinde tutmaya devam ediyor. Yüzde 10’luk bir kısım ise eski telefonunu attığını belirtiyor. Eski telefonunu elde tutan veya atanları uyaran EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “TBMM Adalet Komisyonu’nda alınan karar ile daha önce 7 yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi 1 yıla düşürüldü. Bir yıl geçtikten sonra cep telefonunu, sadece son kullanan kişi bir sim kart takarsa çalıştırabilecek. Pasife alınmış bir telefon bir başkasının sim kartı ile çalışmayacak. Ayrıca eski telefonların atılmaması, ekonomiye geri kazandırılması konusu çok önemli. Biz âtıl duran telefonları yedek parça ve ham madde olarak kullanarak ekonomiye tekrar kazandırırken çevresel fayda da sağlanmış oluyoruz” dedi.

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