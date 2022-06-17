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Haberler Gündem 3. Sayfa 3 gündür kayıp genç kızdan acı haber!
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Çorum'da 3 gündür kayıp olan genç kızdan acı haber! Kızılırmak'ta bulundu

Çorum'da 3 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Elif'ten acı haber geldi. Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmasında genç kızın cansız bedenine Kızılırmak Nehri'nde ulaşıldı. Kaybolmadan önce yolda yürüdüğü sırada sokak köpeğini sevdiği anlardan görüntüleri ortaya çıktığı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

3 gündür kayıp genç kızdan acı haber!
3 gündür kayıp genç kızdan acı haber!
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DHA

Çorum'da, 3 gün önce kaybolan Elif Akıllı'nın (19), Kızılırmak Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı.

Osmancık ilçesi Güney Mahallesi'ndeki evinden 14 Haziran'da çıkan ve bir daha haber alınamayan Elif Akıllı'nın ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Genç kızın bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, Elif'in en son Kızılırmak Nehri kenarında görüldüğünü belirledi. AFAD ekiplerince nehirdeki aramalarda Elif'in son görüldüğü yerden 10 kilometre uzaklıkta Karaçay bendinde cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Elif'in cansız bedeni, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Elif'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan genç kızın, kaybolmadan önce yolda yürüdüğü sırada sokak köpeğini sevdiği anlardan görüntüleri ortaya çıktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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