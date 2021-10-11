CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun emekli polisler ile buluşmasında, seçim vaadinde yer almasına karşın 3600 ek göstergenin 2018 yılından beri hayata geçirilmediğine yönelik açıklamaları, konuyu yeniden siyaset gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki heyeti kabulünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e, çalışmaların 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması talimatı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında da konuyu önümüzdeki yılsonuna kadar çözüleceğini söylediklerini belirterek, “Bu zat hala neyi konuşup duruyor” diyerek Kılıçdaroğlu’na yüklendi.

Memur sendikaları ile yapılan toplu sözleşme metnine konulan bir madde uyarınca 3600 ek gösterge konusundaki değişiklikler 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme döneminde hayata geçirilecek.

Edinilen bilgilere göre, 3600 ek gösterge konusunda ilk çalışma kasım ayında gerçekleştirilecek Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında yapılacak. Bu toplantıda ek gösterge konusundaki çalışmaları yürütmek üzere bir komisyon oluşturulacak. Çalışanları MEMUR-SEN’in temsil edeceği komisyonda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Strateji Bütçe Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların temsilcileri görev yapacak. Komisyon maliyet hesabı yaparak ek gösterge artışlarının kapsamını belirleyecek.

DENGELER DEĞİŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada 3600 ek göstergenin öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilere verileceğini söyledi. Maliye Bakanlığı, 3600 ek göstergeden bu mesleklerdeki personelden dört yıllık üniversite mezunu olanların yararlanmasını istiyor. Memur sendikaları ise kapsamın genişletilmesi için mücadele ediyor.

Maliye Bakanlığı’nın istediği şekilde 3600 ek göstergenin sadece lisans mezunlarıyla sınırlı tutulması halinde bile ek gösterge sisteminde dengeler değişecek. Çünkü halen Ankara, İstanbul, İzmir dışındaki bakanlık il müdürleri 3000 ek göstergeye, il idare kurulu üyesi il müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir’deki il müdürleri 3600 ek göstergeye tabi bulunuyor. Lisans mezunu tüm öğretmen ve hemşireler 3600 ek göstergeye çıkartılınca üç büyük il dışındaki diğer il milli eğitim müdürleri ve il sağlık müdürlerini geçecekler, hemşireler uzman hekimler ile eşit hale gelecekler.

Birinci sınıf emniyet müdürleri 3600, diğer emniyet müdürleri 3000 ek göstergeye tabi olduğundan polislerdeki ek gösterge artışıyla burada da dengeler bozulacak.

Halen il müftüleri 3600 ek göstergeye, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri 3000 ek göstergeye tabi bulunuyor. Lisans mezunu tüm imam hatipler 3600 ek göstergeye yükseltilince burada da fark ortadan kalkacak.

Benzer bir durum idarecilerde de söz konusu. Mevcut kanuna göre genel müdür yardımcıları ve daire başkanları 3600 ek göstergeye tabi. Dört yıllık üniversite mezunu tüm şube müdürleri ve müdürlerin 3600 ek göstergeye yükseltilmesi halinde burada da dengeler değişecek.

EK GÖSTERGE SİSTEMİNDE KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK

Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda oluşturulacak komisyon, sadece öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ek göstergesini belirlemekle kalmayacak. Bu değişiklikler sonrası kamudaki hiyerarşik dengeye uygun başka değişiklikler de yapılacak ve ek gösterge sistemi baştan sona değişecek.

EMEKLİ AYLIKLARI VE İKRAMİYELERİ ARTACAK

Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmenler ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ve diğer 4 yıllık üniversite mezunu imam – hatipler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.

Otuz yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi olanların emekli aylığı 4 bin 270 TL, 2200 ek göstergeye tabi olanların ise 4 bin 150 TL. Bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise sırasıyla 5 bin 132 ve 4 bin 989 TL.

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatiplerin emekli aylığı yüzde 22.06 oranında (943 TL) artarak 5 bin 213 TL’ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 6 bin 265 TL’ye yükselecek.

Hemşireler ve diğer imam – hatiplerin emekli aylığı ise yüzde 25.6 oranında (1063 TL) artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenecek.

Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL’ye çıkacak. Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.

30 NİSAN 2008 SONRASI GÖREVE BAŞLAYAN MEMURLARIN DURUMU NE OLACAK?

3600 ek gösterge ile emekli aylıklarında sağlanacak bu artışlardan 30 Eylül 2008 tarihine kadar kamuda çalışmaya başlamış memurlar yararlanacak. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca kamu çalışanları ile diğer özel sektör çalışanları arasında emeklilik bakımından ayrım ortadan kalktığı için 1 Ekim 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlamış memurlar 3600 ek gösterge artışından yok denecek kadar az yararlanacaklar.

Çalışmaya 2008 yılında başlayanların emeklilik tarihleri henüz uzak olduğu için şu an sesleri çıkmıyor. Önümüzdeki yıllarda onlardan da itirazlar gelmesi kaçınılmaz görünüyor.