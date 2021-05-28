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400 istasyonda market hizmeti verecek

BP Türkiye, müşterilerine daha yakın olmak, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak adına yeni hedeflerini açıkladı. Bu kapsamda müşterilerini Wild Bean Cafe (WBC) ve BP Express konseptiyle, gıdadan içeceğe, oto bakımdan oyuncağa kadar farklı ürünle perakende noktalarında buluşturan şirket, müşteri odaklı market deneyimini tüm Türkiye ve online platformlarda yaygınlaştırmaya başladığını bildirdi. Yapılan açıklamada, 5 sene içinde toplam 400 istasyona ulaşılacağı kaydedildi

400 istasyonda market hizmeti verecek
HABERTURK.COM

Akaryakıt sektörü oyuncularından BP Türkiye, istasyonlarını sadece akaryakıt alınan yerlerden müşterilerinin her türlü ihtiyacına yanıt veren perakende noktası haline dönüştürme çalışmalarına hız vererek, istasyonlarındaki Wild Bean Cafe ve BP Express konseptini yaygınlaştırdığını bildirdi.

20 yıldır İngiltere, Avusturalya, Güney Afrika, Çin, Rusya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 5 binden fazla istasyonda hizmet veren Wild Bean Cafe konseptini Türkiye’ye taşıyan şirket, hem kahve hem de sıcak ürünlerı akaryakıt istasyonunda ziyaretçilere servis etmeye başladı.

İlk olarak 2019 yılında İstanbul Bostancı istasyonu ile başlayan BP Express ve Wild Bean Cafe konseptinin bu yıl 30 ilde 100’ün üzerinde noktaya, 5 yıl içinde de toplam 400 istasyona ulaşması hedefleniyor.

Akaryakıt istasyonlarının yeni bir deneyim alanına dönüşüm sürecine ilk olarak 2019 yılında başladıklarını belirten BP Türkiye Akaryakıt Pazarlama Müdürü Seçil Okyay, bu süreci gerek Türkiye, gerek globalde yaptıkları tüketici araştırmalarıyla şekillendirdiklerini söyledi.

Okyay, "Artık tüketiciler, güvenlik ve hijyene çok daha önem veriyor, sağlıklı yaşam konusunda daha hassas, hizmet kalitesi ve dijital servislerle ilgili daha yüksek beklenti içinde. Biz de istasyonlarımızdaki üst düzey hijyen önlemlerimizin yanı sıra, Yemeksepeti ve Hepsi Express iş birliği ile de sınırlı sayıdaki Wild Bean Cafe ve BP Express ürünlerimizi “Kolay Teslimat” konseptiyle müşterilerimizle buluşturmaya başladık. Sağlıklı atıştırmalıklarımızı ürün gamımıza ekledik" dedi.

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