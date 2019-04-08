Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Kocaali Köyü'nde, uzun zamandır solunum yetmezliği yaşayan Ali Karadağ'ın (73),hayatını kaybetmesinin ardından 57 yıllık eşinin acısına dayanamayan Hacı Kadın Karadağ (75) da geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

BİRKAÇ SAAT ARAYLA ÖLDÜLER

İHA'da yer alan habere göre, Alaplı Kocaali Köyü'nde yaşayan 73 yaşındaki Ali Karadağ, KOAH hastalığı rahatsızlığıyla kaldırıldığı Ereğli’de bulunan özel bir hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kocaali Köyü'ndeki evinde ölüm haberini alan eşi Hacı Kadın Karadağ da (75),kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Birkaç saat arayla hayatlarını kaybeden Hacı Kadın Karadağ ile Ali Karadağ'ın cenazeleri, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kocaali Köyü aile kabristanlığında defin edilecek.