6 depremzedenin kahramanı: Ocak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 depremzedenin kahramanı: Ocak

Antalya Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpeği Ocak, Kahramanmaraş'taki enkazlarda yerlerini belirlediği 6 depremzedenin sağ kurtarılmalarını sağladı

ABONE OL
AA
  • 6 depremzedenin kahramanı: Ocak

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin hemen ardından Antalya Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ile bölgeye hareket eden golden retriever cinsi Ocak, 12 Şubat ve Azerbaycan caddelerinde görev yaptı.
  • 6 depremzedenin kahramanı: Ocak

    AA'nın haberine göre eğitmeni ile zorlu görevlerini başarıyla tamamlayan Ocak, enkazdaki vatandaşların yerlerinin tespit edilmesinde önemli rol oynadı.
  • 6 depremzedenin kahramanı: Ocak

    Uzman Çavuş Muhammed Turan ile 20 dakika enkazda görev yapıp, 40 dakika dinlenen Ocak, görev yaptığı 16 gün süreyle tespit edilmesi zor noktada olan 6 depremzedeyi, hassas burnu ile buldu.
  • 6 depremzedenin kahramanı: Ocak

    Eğitimlerde, Döşemealtı ilçesinde oluşturulan enkazda düzenli olarak arama kurtarma çalışması yapan, pentatlon alanında da kondisyon ağırlıklı çalıştırılan Ocak, eğitimlerde de enkaza saklanan insanların yerini başarıyla buldu.
  • 6 depremzedenin kahramanı: Ocak

    Eğitmen Turan, Ocak'ın Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında 52 hafta süren zorlu bir eğitimin ardından arama kurtarma köpeği olarak görev yapmaya başladığını söyledi.
  • 6 depremzedenin kahramanı: Ocak

    Ocak ile 5 yıldır çalıştıklarını anlatan Turan, "Arama kurtarma faaliyetlerinde, insanların sağ olarak kurtarılması için her dakikanın, her saniyenin önemi büyüktür. 
  • 6 depremzedenin kahramanı: Ocak

    Köpeklerin koku alma ve içgüdü duyularının kullanılması sayesinde insanların yerini bulmamız daha hızlı ve kolay hale geldi. Bu özellikleri dolayısıyla sahada görevli kolluk kuvvetlerine fayda sağlamaktadır" dedi.

     
  • 6 depremzedenin kahramanı: Ocak

    Turan, arama kurtarma köpeğiyle çok fazla zaman geçirdikleri için aralarındaki dostluk bağının daha da ilerlediğini, önemli bir sevgi bağı oluştuğunu kaydetti.
  • 6 depremzedenin kahramanı: Ocak
  • 6 depremzedenin kahramanı: Ocak
  • 6 depremzedenin kahramanı: Ocak
  • 6 depremzedenin kahramanı: Ocak

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.