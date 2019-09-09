Hakan Gıda, 30 milyon TL’lik yatırımla İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde keçi çiftliğini kurduğunu duyurdu. Yeşilköy Keçi Çiftliği’nde yetiştirilen ari ırk keçilerden elde edilen keçi sütünün, ihraç edileceğini kaydedildi.

Damızlık keçi çiftliğinin toplam 64 bin metrekare arazi üzerinde ve 8 bin metrekare kapalı alana sahip olduğu bildirildi.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Yeşilköy yöresinde kurulan Yeşilköy Keçi Çiftliği’nin Yöneticisi Ufuk Bilgi, “İzmir’de gerçekleştirdiğimiz yatırım ile Kazakistan’dan Arap Yarımadasına kuzeyde Rusya’dan Kuzey Afrika’ya kadar damızlık keçi ve teke üreticisi olacağız" dedi.