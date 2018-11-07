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7 Kasım Yeni Ay'ı burçları nasıl etkileyecek?

7 Kasım günü Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay haritasında İkizler burcu yükselecek. Bu dönemde kendimizi geliştireceğimiz eğitim fırsatları karşımıza çıkabilir. Peki bu Yeni Ay'da nelere dikkat edilmeli? Habertürk astroloji yazarı Bengü Kadakal Karagül kaleme aldı...

07.11.2018 - 11:01 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Akşam saatlerinde Yeni Ay açılıyor. Yeni Ay haritasında İkizler burcu yükseliyor. Ay Neptün ile görünümde olacak. Yetenekler hayaller ve zekayı öne çıkaran etkiler söz konusu olacak. Bu dönemde kendimizi geliştireceğimiz eğitim fırsatları gelişebilir. Spiritüel ve bilge insanlarla arkadaşlık edebilir, hayallerinin peşinden koşan, girişimci, kendi kendine yeten, hedef odaklı vasıflarımızı geliştirebiliriz.

Bu Yeni Ay ile tutkularımızın altında yatan derin duyguları anlama imkanımız olacaktır. Dolunay’a kadar; gücü kötüye kullanan, bencil ve kötücül güdülerimizle, derin düşünen, tedbir alan ve problem çözen vasıflarımız çatışma halinde olabilir. Yeni Ay’da hangi tohumu ekersek Dolunay’da o konudan verim alırız.

Burcun gölge unsurlarını kullanırsak; fazla konuşan üretmeyen, insanlar arasına nifak sokan, fazla şüpheci ve ihtiraslı, agresif, kıskanç, başkalarının başarısını çekemeyen tutumlar açığa çıkar ve karma yasasına göre benzer davranışlarla karşılaşacağımız zor olaylar yaşamamıza sebep olur.

Bu dönemde vicdanlı davranmak ve gücü şefkatle kullanmak önem kazanacak. Sert ifadelerden, acı veren söylemlerden kaçınmakta fayda var. Aksi durumda Dolunay ile birlikte aynı sertlikten muzdarip olacağımız koşullara maruz kalırız. Bu dönemde kötücül şüpheden pozitif meraka geçmek önem taşıyor.

Araştırmak, öğrenmek, hedefe odaklanmak ve üretmek fayda sağlayacak. Sanatsal beceriler, hobilerle rahatlamak ve yenilenmek mümkün olurken, pozitif merakı harekete geçiren felsefe, macera kitapları faydalı olabilir. Yeni Ay’ın açılmasıyla Jüpiter ile kavuşuma giden ay hayalleri büyütürken hayal kırıklıklarına zemin hazırlıyor. Sade, pratik ve uygulanabilir hedefler koymak önemli.

Araştırmacılar, madenciler, bilim insanları, doktorlar, kolluk kuvvetler, politikacılar Yeni Ay’da etki altında olacaktır. Akrep burcunun yöneticisi Mars, Kovada olduğundan; cesaretli girişimler, yabacı ülkeler ve kültürler arası ilişkiler, liberal tutumlar açığa çıkabilir. Bilgiyi esirgeyen, saklayan kişiler zorluk yaratırken, aç gözlü tutumlar, tartışmalar, hesaplaşmalar, marjinal söylemler, cinsel sorunlar, salgın hastalıklar gündem olabilir.

 

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