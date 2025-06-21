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        Haberler Gündem 3. Sayfa 7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı! | Son dakika haberleri

        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!

        Kütahya'da, polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada; 7.15 gram ağırlığında, dünyanın en pahalı kimyasalı olarak bilinen ve altın aramada da kullanılan kaliforniyum (radyoaktif element) maddesi ele geçirildi. Maddenin değerinin, yaklaşık 70 milyon dolar olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 13:21 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:21
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        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
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        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yunus Timleri ve Güven Timleri ile birlikte şüpheli görülen kişilere yönelik denetim yaptı.

        AYAKKABININ İÇİNDEN ÇIKTI

        DHA'daki habere göre ekipler, Tavşanlı ilçesi kara yolu girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücü koltuğunun arkasında bulunan ayakkabının içine gizlenmiş plastik kapta 7.15 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

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        RADYOAKTİF MADDE, DEĞERİ: 70 MİLYON DOLAR

        Altın aramada da kullanılan radyoaktif maddenin yaklaşık 70 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Yakalanan sürücü B.G.'nin (31) Yeni Mahalle'deki evinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 63 adet fişek bulundu.

        YOLDA BULDUĞUNU SÖYLEDİ

        Radyoaktif maddeyi 1 yıl önce yolda bulduğunu söyleyen şüpheli B.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

        KALİFORNİYUM NEDİR?

        Kaliforniyum, sembolü Cf ve atom numarası 98 olan radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. İlk kez Şubat 1950'de Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'deki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları ile bombardıman edilmesiyle üretildi. Aktinit serisinin dokuzuncu üyesi ve sentezlenen altıncı uranyum ötesi elementtir.

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        #Kütahya
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