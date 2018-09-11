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İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!

28.06.2018 - 11:41 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Avustralya'nın Brisbane kentinde bir depo 1.2 milyon dolara alıcı buldu. Eski depoya dışarıdan bakanlar bu fiyatı fazla bulsa da ev benzersiz tasarımı ve konforuyla görenleri büyülüyor

  • 1 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
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    Avustralya'nın Brisbane kentinde geçtiğimiz günlerde bir depo, 1.23 milyon dolara satıldı. 

     

  • 2 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
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    1950'li yıllarda inşa edilen eski depoya dışardan bakanlar 1.23 milyon doları fazla bulsa da evin içi, görenleri adeta büyüledi.

     

  • 3 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
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    Saray yavrusunu andıran depo tüm ihtiyaçlar için yeterince geniş bir alana sahip. 

     

  • 4 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
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    Hem modern hem de geleneksel tarzda tasarlanan ev tuğla duvarlara ve beton bir zemine sahip. 

     

  • 5 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
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    Evin mobilyaları için eski eşyalardanyararlanılmış. Örneğin yeşil renkteki şifonyer eskiden kasa olarak kullanılıyormuş.

  • 6 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
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    Kırmızı fayanslarla döşenen banyo sade olmasına rağmen iddialı duruyor. 

     

  • 7 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
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    Ev odalara bölünerek küçültülmemiş. 

     

  • 8 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
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    Böylelikle dışarıdan ufak görünen deponun içi aslında oldukça geniş.

     

  • 9 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
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    Hatta evde spor aletleri bile var.

     

  • 10 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
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    İşte ufak bir bahçesi de bulunan evden kareler...

     

  • 11 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
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  • 12 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
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  • 13 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
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  • 14 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
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    7.6 MİLYON DOLARLIK SARAY YAVRUSU BAŞKA HİÇBİR EVE BENZEMİYOR!

    Fantastik-kurgu romanların en beğenilen yanı ejderhalar ve dev savaşlarıyla okuyucuları başka diyarlara götürmesidir.

  • 15 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    15 | 75

    Peki her gün fantastik bir dünyada yaşamak mümkün olsaydı nasıl olurdu? ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Ed Bemis, bu hayali gerçekleştirdi.

  • 16 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    16 | 75

    Shining Hand Ranch adı verilen çevre dostu ev Ed Bemis ve daha pek çok yerel mimar tarafından tasarlandı.

     

  • 17 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    17 | 75

    Çevre dostu malikane güneş ve jeotermal enerjiyle ısıtılıyor.

  • 18 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    18 | 75

    Bu evi ilginç kılan detay ise kusursuz ahşap işçiliği... Örneğin fotoğraftaki eşsiz kapının oyulması için bile 1 buçuk yıl harcandı.

  • 19 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    19 | 75

    8.881 metrekarelik ev, 706 dönümlük bir alana inşa edildi. 

     

     

  • 20 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    20 | 75

    Evin parkeleri için akçaağaç ile kiraz ağaçları kullanıldı ve dalgalı bir zemin oluşturuldu.

     

  • 21 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    21 | 75

    Merdivenler için ise bölgeye özgü yerel bir ağaç kullanıldı. Sanatçılar, tasarımlarıyla doğal bir görünüm yaratmaya çalıştı. 

     

  • 22 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    22 | 75

    Banyo, blue granitle döşendi. 

     

  • 23 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    23 | 75

    Mozaik ejderhalar ise evin öne çıkan detaylarından biri. 

     

  • 24 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    24 | 75

    2 yatak odası ve 5 banyosu bulunan evin değeri 7.6 milyon dolar! 

  • 25 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    25 | 75
  • 26 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    26 | 75
  • 27 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    27 | 75
  • 28 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    28 | 75
  • 29 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    29 | 75
  • 30 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    30 | 75
  • 31 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    31 | 75
  • 32 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    32 | 75
  • 33 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    33 | 75
  • 34 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    34 | 75
  • 35 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    35 | 75
  • 36 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    36 | 75
  • 37 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    37 | 75
  • 38 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    38 | 75
  • 39 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
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    ESKİ AMBARI 1.3 MİLYON DOLARLIK EVE DÖNÜŞTÜRDÜ

    Kulübede yaşamayı hayal ettiğiniz zamanlar oldu mu? Cevabınız hayırsa burayı gördükten sonra fikriniz tamamen değişebilir! 

     

  • 40 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    40 | 75

    Rob Lond-Caul isimli bir girişimci, İngiltere'nin Norfolk Kontluğu'ndaki bir ambarı yeniledi.

     

  • 41 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    41 | 75

    Caul, hayvanların beslenebilmesi için tahıl saklanan ambarı, 1.3 milyon dolar değerinde lüks bir eve dönüştürdü. 

  • 42 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    42 | 75

    4 yatak odası, 5 banyosu, 3 salonu sinema odası, güneşlenmek için bir terası bulunan ev modernliği ve şıklığıyla örnek teşkil ediyor...

  • 43 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    43 | 75

    İşte evden görüntüler...

  • 44 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    44 | 75
  • 45 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    45 | 75
  • 46 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    46 | 75
  • 47 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    47 | 75
  • 48 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    48 | 75
  • 49 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    49 | 75
  • 50 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    50 | 75
  • 51 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    51 | 75
  • 52 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    52 | 75
  • 53 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    53 | 75
  • 54 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    54 | 75
  • 55 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    55 | 75
  • 56 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    56 | 75
  • 57 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    57 | 75
  • 58 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    58 | 75
  • 59 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    59 | 75

    BOYUTUNA ALDANMAYIN, SİZ BİR DE İÇİNE BAKIN!

    Şehirleşmenin giderek artmasıyla, insanlar büyük kentlere göç ederek daha iyi şartlar altında yaşamak istiyor. Öte yandan büyük şehirlerdeki hayat pahalılığı, insanların çok dar alanlarda yaşamasına neden oluyor.  Tayvan da bunun en somut örneği. 

     

  • 60 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    60 | 75

    Tayvan başkenti Taipei'den bir tasarım ekibi, ufacık bir evin bile saray yavrusu olabileceğini kanıtlayan bir çalışmaya imza attı.

     

  • 61 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    61 | 75

    Ekip, doğru renk seçimi ve uygun eşyalarla 22 metrekarelik daireyi daha büyük göstermenin yolunu buldu. İç mimarlar, öncelikle müşterilerinin ihtiyaçlarını dinledi. 

  • 62 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    62 | 75

    Ev sahipleri çok fazla yurtdışı seyahatlerine çıktıkları için en çok, sıcak bir duşa ve rahat bir yatağa ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle en çok o alanlar geniş tutuldu. 

  • 63 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    63 | 75

    Evde bir santimetrelik alan bile boşa harcanmadı.

  • 64 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    64 | 75

    Daha ferah ve geniş gösterebilmek için boya ve dekorasyonda açık tonlar kullanıldı.

  • 65 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    65 | 75

    Ev iki kattan oluşuyordu. İlk katta oturma odası, banyo ve mutfak bulunuyor.

  • 66 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    66 | 75

    Merdivenlerin iç kısmı gardırop olarak kullanılabiliyor.

  • 67 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    67 | 75

    Üst kat ise tamamen yatak odasına ayrılmış. 

  • 68 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    68 | 75

    Mutfakta ufak bir buzdolabı ve çamaşır makinesi var. 

  • 69 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    69 | 75

    Zaten çok fazla seyahate çıkan aile için ufak buzdolabının önemi pek fazla yok. 

  • 70 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    70 | 75

    Bu kadar alan bile onların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor. 

  • 71 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    71 | 75

    Banyo da diğer odalar gibi oldukça sade. Tuvalet, lavabo ve küvetten oluşuyor. İşte kutu evden kareler...

  • 72 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    72 | 75
  • 73 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    73 | 75
  • 74 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    74 | 75
  • 75 7.6 milyon dolarlık saray yavrusu hiçbir eve benzemiyor!
    75 | 75

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YORUMLAR 7
  • Misafir 29 Haziran 2018 Cuma 11:53
    BUNLAR GERÇEKMİ AMAN ALLAHIM MUHTEŞEMMMMM
  • Misafir 29 Haziran 2018 Cuma 11:16
    eh işte
  • Misafir 28 Haziran 2018 Perşembe 18:44
    benim evim daha huzurlu
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