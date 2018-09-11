İçini görünce neden 1.2 milyon dolara satıldığını anlayacaksınız!
28.06.2018 - 11:41 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Avustralya'nın Brisbane kentinde bir depo 1.2 milyon dolara alıcı buldu. Eski depoya dışarıdan bakanlar bu fiyatı fazla bulsa da ev benzersiz tasarımı ve konforuyla görenleri büyülüyor
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Avustralya'nın Brisbane kentinde geçtiğimiz günlerde bir depo, 1.23 milyon dolara satıldı.
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1950'li yıllarda inşa edilen eski depoya dışardan bakanlar 1.23 milyon doları fazla bulsa da evin içi, görenleri adeta büyüledi.
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Saray yavrusunu andıran depo tüm ihtiyaçlar için yeterince geniş bir alana sahip.
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Hem modern hem de geleneksel tarzda tasarlanan ev tuğla duvarlara ve beton bir zemine sahip.
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Evin mobilyaları için eski eşyalardanyararlanılmış. Örneğin yeşil renkteki şifonyer eskiden kasa olarak kullanılıyormuş.
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Kırmızı fayanslarla döşenen banyo sade olmasına rağmen iddialı duruyor.
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Ev odalara bölünerek küçültülmemiş.
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Böylelikle dışarıdan ufak görünen deponun içi aslında oldukça geniş.
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Hatta evde spor aletleri bile var.
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İşte ufak bir bahçesi de bulunan evden kareler...
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7.6 MİLYON DOLARLIK SARAY YAVRUSU BAŞKA HİÇBİR EVE BENZEMİYOR!
Fantastik-kurgu romanların en beğenilen yanı ejderhalar ve dev savaşlarıyla okuyucuları başka diyarlara götürmesidir.
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Peki her gün fantastik bir dünyada yaşamak mümkün olsaydı nasıl olurdu? ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Ed Bemis, bu hayali gerçekleştirdi.
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Shining Hand Ranch adı verilen çevre dostu ev Ed Bemis ve daha pek çok yerel mimar tarafından tasarlandı.
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Çevre dostu malikane güneş ve jeotermal enerjiyle ısıtılıyor.
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Bu evi ilginç kılan detay ise kusursuz ahşap işçiliği... Örneğin fotoğraftaki eşsiz kapının oyulması için bile 1 buçuk yıl harcandı.
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8.881 metrekarelik ev, 706 dönümlük bir alana inşa edildi.
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Evin parkeleri için akçaağaç ile kiraz ağaçları kullanıldı ve dalgalı bir zemin oluşturuldu.
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Merdivenler için ise bölgeye özgü yerel bir ağaç kullanıldı. Sanatçılar, tasarımlarıyla doğal bir görünüm yaratmaya çalıştı.
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Banyo, blue granitle döşendi.
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Mozaik ejderhalar ise evin öne çıkan detaylarından biri.
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2 yatak odası ve 5 banyosu bulunan evin değeri 7.6 milyon dolar!
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ESKİ AMBARI 1.3 MİLYON DOLARLIK EVE DÖNÜŞTÜRDÜ
Kulübede yaşamayı hayal ettiğiniz zamanlar oldu mu? Cevabınız hayırsa burayı gördükten sonra fikriniz tamamen değişebilir!
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Rob Lond-Caul isimli bir girişimci, İngiltere'nin Norfolk Kontluğu'ndaki bir ambarı yeniledi.
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Caul, hayvanların beslenebilmesi için tahıl saklanan ambarı, 1.3 milyon dolar değerinde lüks bir eve dönüştürdü.
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4 yatak odası, 5 banyosu, 3 salonu sinema odası, güneşlenmek için bir terası bulunan ev modernliği ve şıklığıyla örnek teşkil ediyor...
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İşte evden görüntüler...
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BOYUTUNA ALDANMAYIN, SİZ BİR DE İÇİNE BAKIN!
Şehirleşmenin giderek artmasıyla, insanlar büyük kentlere göç ederek daha iyi şartlar altında yaşamak istiyor. Öte yandan büyük şehirlerdeki hayat pahalılığı, insanların çok dar alanlarda yaşamasına neden oluyor. Tayvan da bunun en somut örneği.
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Tayvan başkenti Taipei'den bir tasarım ekibi, ufacık bir evin bile saray yavrusu olabileceğini kanıtlayan bir çalışmaya imza attı.
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Ekip, doğru renk seçimi ve uygun eşyalarla 22 metrekarelik daireyi daha büyük göstermenin yolunu buldu. İç mimarlar, öncelikle müşterilerinin ihtiyaçlarını dinledi.
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Ev sahipleri çok fazla yurtdışı seyahatlerine çıktıkları için en çok, sıcak bir duşa ve rahat bir yatağa ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle en çok o alanlar geniş tutuldu.
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Evde bir santimetrelik alan bile boşa harcanmadı.
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Daha ferah ve geniş gösterebilmek için boya ve dekorasyonda açık tonlar kullanıldı.
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Ev iki kattan oluşuyordu. İlk katta oturma odası, banyo ve mutfak bulunuyor.
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Merdivenlerin iç kısmı gardırop olarak kullanılabiliyor.
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Üst kat ise tamamen yatak odasına ayrılmış.
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Mutfakta ufak bir buzdolabı ve çamaşır makinesi var.
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Zaten çok fazla seyahate çıkan aile için ufak buzdolabının önemi pek fazla yok.
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Bu kadar alan bile onların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.
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Banyo da diğer odalar gibi oldukça sade. Tuvalet, lavabo ve küvetten oluşuyor. İşte kutu evden kareler...
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