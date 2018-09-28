İstanbul Sultangazi'de 75. Yıl Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki Sultangazi Huzurevi'nde sabah saatlerinde yangın çıkmış, alevler ve dumanlar huzurevini sarınca korku dolu anlar yaşanmıştı. Olay yerine 4 dakika içinde ulaşan İstanbul İtfaiyesi yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Huzurevi'nde yaşayan 86 yaşlı tahliye edildi. Yaralı ya da can kaybı yok.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, söndürme çalışmalarının tamamlandığını ardından hızlı bir şekilde huzurevinin onarımına geçildiğini açıkladı. Huzurevinde kalan 86 yaşlı başka bir yere transfer edilmeyecek. Kırılan camlar takılıyor, söndürme çalışmaları sırasında ıslanan yataklar değiştiriliyor, boya badana yapılmaya başlandı. Onarımın tamamlanmasının ardından huzurevi sakinleri yeniden odalarına alınacak. 6 yıl önce Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na devredilen huzurevi 97 kişilik fakat hali hazırda 86 yaşlı kalıyor. Aralarında ağır engelli olanlar da var.

Bu arada yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi yok. İtfaiyenin raporu bekleniyor. Fakat yangının çıkışıyla birlikte alevlerin aniden parlaması doğalgaz ihtimalini güçlendiriyor.

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